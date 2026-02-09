我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Angi Yang接連在Threads上吐露負面心情，「為什麼男人總是會出軌呢」、「永遠不要相信網路的人設」。（圖／Angi Yang Threads ＠angifuckingyang）

「台灣最強高中生」Ray憑藉在Twitch直播上的高人氣走紅，IG有著290萬人追蹤，去年他大方認愛19歲華裔模特兒兼網紅Angi Yang，戀情一度成為話題焦點。怎料，近日Angi Yang突然在Threads上用繁體中文寫道「為什麼男人總是會出軌呢」，兩人感情疑似生變，掀起網友熱議。Angi Yang在IG擁有約33萬名追蹤者，亮眼外型和火辣身材讓網友羨慕表示：「Ray真的太會選」、「女友也太辣」。然而近日Angi Yang接連在Threads上吐露負面心情，「為什麼男人總是會出軌呢」、「永遠不要相信網路的人設」讓許多粉絲猜測兩人感情是否生變。不過，Angi Yang雖出生於中國，但童年時期便隨家人移居美國，中文幾乎不流利，有網友發現Angi Yang的貼文先使用簡體字、之後才改為繁體字，懷疑並非本人發文，而是Ray在惡作劇，留言表示：「女生也不要隨便把手機給男朋友」、「Ray在亂打字？」、「別搞」。另外也有人發現兩人IG互相取消關注，感情狀況讓人霧裡看花；對此，記者今日稍早傳訊Ray及Angi Yang，至截稿前雙方皆未有回應。事實上，Ray原本是台灣淡江高中的普通學生，2023年在日本旅遊時大膽搭訕美國知名實況主Kai Cenat而爆紅，並在國際實況圈嶄露頭角。過去他鮮少曝光感情生活，去年他在IG限動上無預警曬出與一名女子合照，更在照片中放上愛心，驚喜官宣女友收到一票粉絲祝福。