▲胡瓜（左）與楊烈（右）多年未見，透露自己其實是他的小粉絲。（圖／下面一位提供）

綜藝天王胡瓜Youtube頻道《下面一位》，邀請到許多大咖好友上節目，最新一集找來寶島歌王楊烈，胡瓜透露兩人當年是在西餐廳表演認識，對方當時已經是非常有名的歌手；而楊烈也分享當年在演出時，曾遭台下恐嚇、丟玻璃罐讓他差點失明。曾奪下金曲獎的楊烈，談到當年暫離歌壇的原因，也坦言獲獎後工作竟然瞬間歸零，讓他陷入自我懷疑、相當迷茫，在旁人建議下決定換個環境生活。楊烈闖蕩演藝圈多年，更曾拿下金曲獎，然而談到暫離歌壇的原因，他透露當年獲得金曲獎後工作竟然瞬間歸零，因此陷入自我懷疑，在旁人建議下決定換個環境生活，赴日發展。楊烈也在日本觀看偶像五木宏的演出深受感動，於是回到演藝圈重燃他的歌手夢。胡瓜與楊烈多年未見，透露自己其實是他的小粉絲，兩人當初在西餐廳表演時認識，楊烈已是非常有名的歌手，不管哪種語言的歌都讓觀眾聽得如癡如醉。不過楊烈分享，當時在西餐廳曾受到威脅不准唱日本歌曲，遭恐嚇如果再唱會惹禍上身，而血氣方剛的楊烈沒有在害怕，結果場下竟丟玻璃罐上台，危險行為差點害他失明。兩人在節目中一見面就迎來一項任務，要擔任狗保母帶兩隻狗狗出去玩，胡瓜原本還信心滿滿，不料後期不管怎麼奮力丟球、引誘，其中一隻狗狗都無動於衷，另一隻狗狗則是非常捧場，玩得不亦樂乎。