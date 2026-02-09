我是廣告 請繼續往下閱讀

▲泰國新偶像Keng，去年因演出BL劇《靈魂重生》大走紅，在《泰殺歌后戰》中扮演韓國歌手。（圖／威視提供）

▲《泰殺歌后戰》有歌舞也有爆笑的情節。（圖／威視提供）

泰國BL劇《靈魂重生》爆紅男神Keng，在新片《泰殺歌后戰》扮演K-POP巨星，展現苦練的韓式腔調泰語、英文及Rap。更讓粉絲臉紅心跳的是，片中他大方解脫、展現胸肌與腹肌，全片有一半時間都沒穿衣服，讓因為《靈魂重生》被封為「最帥法師」的他，再一次締造熱烈話題。將在2月13日起全台上映的《泰殺歌后戰》，由《模犯生》與《冥婚鬧泰大》金獎團隊打造，當紅的Keng在片中化身韓國巨星，大秀韓文Rap與性感K-POP舞蹈，有一半的時間都沒穿衣服，畫面頗為養眼。拍攝期間Keng正同時在軋《靈魂重生》，行程近乎滿檔，只能把時間切開用，平日拍戲，週末進工作坊練習歌舞，全力拚到底，成功絕對不是平白得來。24歲的Keng曾是泰文老師，因一段在課堂教書的TikTok 影片意外暴紅，單日突破百萬觀看，被網友譽為「最帥泰文老師」，因緣際會踏進演藝圈。在憑電影《荊棘天堂》嶄露頭角後，Keng於去年主演BL劇《靈魂重生》更加走紅，聲勢席捲亞洲，由於在劇中飾演驅魔人，又獲得「最帥法師」封號，帥氣施法畫面讓網友集體淪陷、高喊「求祭改」。在《泰殺歌后戰》中，Keng飾演擁有千萬粉絲的韓國偶像「艾力斯金」。劇組特別為他量身打造集結高音、韓文Rap及英文歌詞的高難度主題曲〈BEAST〉，在開拍前要接受高強度特訓，他坦言：「韓文饒舌的節奏感非常獨特，比泰文更有挑戰性，但我必須讓自己看起來像個天生的超級巨星。」片中的迷人丰采，都是下足苦功練出來的。〈BEAST〉的錄製更堪稱「魔鬼等級」，Keng與馬來西亞的製作人連續錄音長達 15 個小時。他笑稱，初次看到歌詞時完全無從下手，只能把歌詞一字一字拆解重組。台灣觀眾在看片被劇情逗得大笑之餘，也能同步感受泰式流行樂的獨特魅力。電影公司也宣布，自2月13日起，凡購買《泰殺歌后戰》電影票乙張，即可兌換限量「泰殺小卡」乙張（共五種，隨機贈送）送完為止。