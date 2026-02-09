本周除了周三（2月11日）有微弱鋒面和東北季風短暫影響外，其餘時間溫暖放晴，中央氣象署預報員曾昭誠表示，過年天氣初步預估會有2波冷空氣陸續在除夕至大年初三（2月16日至2月18日）抵達，屆時北部、宜蘭降溫最明顯，白天只剩20度，其它地區早晚偏涼，是否升級為冷氣團有待觀察。
今晚至明晨低溫10度 明天上午大回暖
曾昭誠指出，今晚至明晨（2月9日至2月10日）受到「輻射冷卻」影響，各地低溫13至16度，中南部平地、竹苗丘陵地要注意局部10度左右的氣溫，明天白天有感回溫，各地高溫來到20至25度，南部有機會到26至27度。
周三鋒面、冷空氣報到 周四過後全台好天氣
曾昭誠說明，周三會有鋒面、冷空氣抵達，不過強度都較弱，除了北部、宜蘭白天掉到20度外，其餘地區、時段的氣溫都和明天類似，降雨則是以基隆北海岸、東半部局部短暫雨為主；冷空氣強度預估是東北季風，升級冷氣團機率較低，且周四清晨（2月12日）後就不再影響。
周五至周日小年夜（2月13日至2月15日）是未來一周最溫暖的時段，各地白天高溫22至27度，南部上看30度，早晚低溫全台16至19度，且天氣晴到多雲，民眾可以把握時間在「周四至小年夜」這段時間安排大掃除。
過年天氣還需觀察 至少2波冷空氣
過年天氣方面，曾昭誠提醒，氣象署目前觀察到除夕至大年初三就可能會有2波冷空氣，北台灣、宜蘭白天高溫將會降至20度，並出現降雨，其它地區周一開始明顯轉涼，不過冷空氣強度變化大，還需要時間觀察，大年初四後的天氣有可能偏濕，但預報時間還算早，民眾要持續留意。
曾昭誠補充，過年開始台灣在溫度上的表現已經有春季的感覺，不過冬季尚未結束，年假後都還有機會出現冷氣團甚至寒流。
資料來源：中央氣象署
