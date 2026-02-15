我是廣告 請繼續往下閱讀

零食留意3眉角 破損別買

▲過年零食以堅果而言，則要留意保存避免發霉。（示意圖／NOWNEWS資料照）

剩菜留1天就好 毒物專家：海鮮類當餐就要吃完

年夜飯才剛吃完，桌上又擺滿零食、甜點與宵夜，過年就是不間斷的吃。但在滿桌食物中，醫師也提醒要「正確保存」，像是花生、堅果類，若儲存不當，長久可能會影響肝功能、增加肝癌風險；另外，香腸、臘肉若受到高溫烹調，長期大量攝取，會產生大量亞硝胺，也可能有致癌風險。以年夜飯來說，也不要除夕吃到開工，剩菜最好保存1天就好，降低食物中毒可能。過年會準備許多零食、年菜等，林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海受訪時提到，以零食而言，包括花生、開心果或堅果類等，都要留意保存不當可能會出現發霉情形。醫師指出，一旦受到黃麴菌汙染，就可能產生黃麴毒素，長久影響肝功能，增加肝癌風險。顏宗海說明，購買零食時，一定要注意完整包裝、出現破損或明顯發霉，如綠黑的外觀，或是保存期限等都要特別注意。醫師指出，因為黴菌容易在溫暖、潮濕的環境生長，以堅果而言建議「少量購買」，主要選擇真空包裝為佳。另外，加工肉品來說，為了保色、防腐可合法添加亞硝酸鹽，不過量攝取基本上都不會有太大問題。但顏宗海指出，香腸臘肉小心長時間高溫烹調，可能產生大量亞硝酸胺，增加致癌風險；另外也要留意其「高鈉」問題，吃多反而會有高血壓的疑慮。同時，過年會有「年年有餘」的概念，從除夕吃到初四都是同一道菜是不少人的痛苦記憶。顏宗海說，在醫學角度認為，「食材反覆加熱是不健康的」，營養素會被破壞。醫師舉例，像是火鍋中的青菜，內含維他命C、抗氧化物，一旦加熱過度營養素就不見了。顏宗海表示，若把剩菜放入冰箱又再加熱吃，食物中毒風險也會上升，首先要留意即便是冷藏保存，也要在第一時間就放入，且加熱時溫度也要夠高，否則風險同樣會增加。顏宗海提醒，冰箱放的東西很多，可能也會導致食物受到微生物或細菌汙染，吃下肚出現腸胃症狀。因此不一定需要有「年年有餘」的概念，基本上多少人就吃多少量，若有剩菜「最好只留1天」。顏宗海說明，容易腐敗的食物，包括海鮮類等最好當餐吃完，而內容物含量多的，如佛跳牆，最多留1晚就好。