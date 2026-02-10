隨著2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日平靜落幕，密爾瓦基公鹿最終選擇留下當家球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）。然而，這對洛杉磯湖人而言卻是戰略布局的重大契機。根據隊媒《Lakers Daily》報導，湖人已準備在今年休賽季發動強勢追求，而消息人士透露，這位「希臘怪物」心中一直有個渴望：與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）並肩作戰並向他學習。
湖人休賽季有3個首輪籤與薪資空間
在剛剛結束的交易截止日，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）並未採取激進動作，主因便是為了在休賽季儲備足夠的交易籌碼。在今年夏天湖人屆時可提供多達3個首輪選秀權。湖人擁有足夠的薪資空間直接吸收安戴托昆博明年高達5850萬美元的合約，讓公鹿不必被迫吞下不想要的長約球員。
儘管阿德托昆博合約中並無「交易否決權（No-trade clause）」，無法強制要求加盟特定球隊，但知情人士表示，他對前往洛杉磯與唐西奇（Luka Doncic）、里維斯（Austin Reaves）組成新一代超級戰艦展現出濃厚興趣。
字母哥告白：詹姆斯是運動員的終極藍圖
《Lakers Daily》指出，湖人隊將在休賽期積極尋求交易得到字母哥，「消息人士告訴《Lakers Daily》，阿德托昆博「一直渴望」與NBA歷史得分王詹姆斯一起打球並向他學習。」
阿德托昆博對詹姆斯的崇拜早已不是秘密。他曾感性表示：「我認為他是每位運動員的藍圖，不只是籃球員。能夠連續23年保持穩定、隨時準備上場並領導球隊，這簡直不可思議。任何能待在偉大球員身邊並與之競爭的機會，我都不會放過。」這番言論被外界解讀為他加盟紫金軍團的潛在預兆，他渴望能親身體驗並學習詹姆斯的長青之道與贏球文化。
詹皇的未來與球團緊張關係
然而，這場「夢幻連線」仍存在變數。詹姆斯在今年夏天將自2018年後首度成為「不受限自由球員」。《ESPN》記者霍姆斯（Baxter Holmes）近期揭露了詹姆斯與湖人掌門人巴斯（Jeanie Buss）之間關係緊張。
若詹姆斯選擇不退休，聯盟高層預測他若非續留湖人，就是重返克里夫蘭騎士（Cleveland Cavaliers）。且目前湖人的重心已從詹姆斯移轉到唐西奇身上，因此這位超級球星下一季是否還會想待在球隊，要打上一個問號。
湖人目前的終極目標是在唐西奇與里維斯身邊安插第三位超級球星。如果詹姆斯決定留隊，加上阿德托昆博的加盟，2026-27賽季的湖人將擁有一套足以震撼籃球史的超豪華陣容。
消息來源：Lakers Daily
