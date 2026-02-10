我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大S（左）去年驟世，傳出留有高達上億的龐大遺產，主要包括台北市精華區房產（市值約4.6億）及海外資產。（圖／摘自 黃春梅FB）

大S徐熙媛去年2月2日赴日旅遊期間病逝，日前逝世滿1週年，親友們在金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式，S媽挽著具俊曄現身，過程相擁而泣讓人鼻酸。不過，今日卻遭週刊爆出S媽為了防具俊曄爭產，私下找上律師團隊，而具俊曄後來也找律師維護自身權益。對此，記者傳訊S媽至截稿前未有回應。根據《鏡週刊》報導，大S離世後，S媽卻開始到處聯繫律師，詢問大S的遺產該怎麼處理，更找上李靚蕾委任的律師團隊，私下防著具俊曄爭產。去年大S驟世傳出留有高達上億的龐大遺產，主要包括台北市精華區房產（市值約4.6億）及海外資產，遺產動向一度成為外界關注焦點。具俊曄遭爆找律師維護自身權益，他去年特地在IG上發文，「熙媛留下來的寶貴的遺產，所有的遺產，（是）熙媛在生前為了保護她最愛的家族，用心血換來的，所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽」。小S也在揭幕儀式上替具俊曄發聲，讚嘆姐夫「不求一切、不貪圖愛以外的東西」，對大S用情至深。不過先前S媽曾親自回應網友「爭遺產」疑問，語重心長地吐露33字：「我都七十幾了，跟爭什麼、我還想有什麼留給她（他）們、最後決定要留（愛）給她們！」另外，近日地政資料顯示，大S生前居住的信義區頂級豪宅「台北信義」至今尚未完成過戶，產權仍登記在大S名下。