金州勇士球團今（10）日正式宣布，陣中球星巴特勒（Jimmy Butler）已於週一上午在洛杉磯成功完成右膝前十字韌帶（ACL）重建手術。這份由名醫曼德爾鮑姆（Dr. Bert Mandelbaum）操刀的報告確認，巴特勒將缺席本賽季剩餘的所有賽事，且其復健進度預計要到下個賽季初期才會更新。巴特勒是在1月19日對陣老東家邁阿密熱火（Miami Heat）的比賽中不幸受傷。根據勇士隊發布的新聞稿，球團預期巴特勒要到2026-27賽季的中段才能重返賽場。雖然目前的ACL復健技術已相當成熟，但考慮到巴特勒現年36歲，其康復週期預計將比年輕球員更長。以隊友梅爾頓（De'Anthony Melton）為例，他在2024年12月接受手術後，整整花了一年時間才重返NBA。外界預估，若巴特勒能在2027年2月9日前回歸，對勇士隊而言已是最佳情況。儘管傷勢嚴重且巴特勒的合約明年即將進入最後一年（薪資高達5680萬美元），但勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy）明確表示，目前並沒有交易巴特勒的打算。鄧利維在受訪時指出：「巴特勒的球風結合了技術、身體素質與頂尖球商，這種風格能讓他在場上活躍很久。我不認為會交易他，我對他的願景是看著他從現在起一年內重回球場。」自2025年交易截止日加盟勇士以來，巴特勒曾帶領球隊打出一波23勝8敗的強勁收尾。在他受傷前的最後16場比賽中，勇士也取得了12勝4敗的佳績。總教練科爾（Steve Kerr）坦言，巴特勒的長期缺陣無疑降低了球隊本季的競爭天花板。勇士隊目前面臨諸多挑戰，側翼戰力空虛，需仰賴穆迪（Moses Moody）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）填補空缺。 目前球隊排名西區第8，得確保能在柯瑞（Stephen Curry）膝傷康復後守住季後賽門票。另外，夏季布局也需要提早規劃，高層需決定是否續約波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與梅爾頓（De'Anthony Melton）以維持下季競爭力。