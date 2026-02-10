金州勇士球迷最不願聽到的消息終於還是來了。在總教練科爾（Steve Kerr）確認，當家球星柯瑞（Stephen Curry）和剛交易來的明星大前鋒（Kristaps Porzingis），將因傷缺席明星賽前剩下的2場例行賽後。美媒《ClutchPoints》報導，柯瑞因膝蓋傷勢將正式退出2026年NBA全明星賽，這讓今年全明星周末又少了一大看點。
柯瑞確定告別明星賽 預計二月底回歸
柯瑞目前正遭受右膝髕骨股骨疼痛症候群（Patellofemoral Pain Syndrome），即俗稱的「跑者膝（Runner's Knee）」困擾。這位37歲的傳奇射手已連續缺席3場比賽，且傷勢多源於長年征戰的磨損，而非單一意外碰撞。
柯瑞目前已確定缺席周二對陣灰熊與周四對陣馬刺的賽事。美媒《ClutchPoints》記者Brett Siegel報導指出，瑞將退出今年的明星大戰，以爭取完整的休息時間。勇士團對目標讓柯瑞在明星賽假期結束後的首場比賽，即2月19日對陣塞爾提克（Celtics）時滿血回歸。
除了柯瑞外，剛透過交易入團的長人波爾辛吉斯也確定不會在明星賽前上場。波爾辛吉斯目前正受左阿基里斯腱（Achilles）傷勢與一種名為POTS（姿勢性直立性心動過速症候群）的特殊疾病困擾，後者曾在他效力塞爾提克期間耗盡他的體能。
儘管科爾對外宣稱球隊在交易前已做足「盡職調查」，並看好他回歸後的穩定性，但媒體普遍質疑這是否只是為了轉移交易庫明加（Jonathan Kuminga）後的輿論壓力。波爾辛吉斯本季在老鷹期間僅出賽17場，健康狀況始終是其職業生涯最大的陰影。
柯瑞、波爾辛吉斯缺陣 勇士戰力告急
勇士目前以28勝25負排名西區第8，戰況極其緊繃。在巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷後，球隊的競爭力天花板已明顯下修。
缺少波爾辛吉斯的籃框保護，格林（Draymond Green）必須承擔更多內線防守重擔。柯瑞缺陣期間，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與穆迪（Moses Moody）將獲得更多開火權，這也是檢驗勇士板凳深度的最終考驗。
消息來源：Brett Siegel
