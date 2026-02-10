芝加哥白襪在休賽季以2年3400萬美元（約合新台幣10.7億）簽下日本重砲村上宗隆，但沒想到春訓報導首日出現令人尷尬的插曲，白襪將村上宗隆置物櫃上的名牌英文名拼錯，村上宗隆發現後拍照上傳IG限時動態，引發不少球迷討論。
村上宗隆名字被打錯 引發網友熱議
村上宗隆的英文名為「Munetaka Murakami」白襪」卻將名牌上的名字打錯為「Munetaki Murakami」《Bleacher Nation》記者泰勒（Brett Taylor）轉發該畫面後，引發球迷熱議，多數留言直指這對剛以高額合約加盟的明星球員而言相當失禮。雖然「Munetaki」與正確拼法相近，但在正式迎接球隊新核心時出現如此疏失，仍被外界視為形象上的重大失分。
外媒評白襪重大疏失 造就尷尬場面
更令人匪夷所思的是，這項錯誤在村上本人發現並公開之前，竟未被球團任何人察覺。球季尚未開打，此事已可能成為白襪本季最尷尬的事件之一。現年26歲的村上被視為本季自由市場最成功的簽約之一，具備成為白襪2026年最佳打者的實力，而3400萬美元的合約也被認為極具性價比。然而，在新球季尚未開始前，球團就因更衣室名牌拼錯名字而陷入尷尬局面，無疑為這筆重要補強蒙上一層陰影。
白襪在本季休賽期間動作頻頻，先是與紐約大都會完成交易送走主力外野手羅伯特（Luis Robert Jr.），隨後也補進多名自由球員，包括多明格茲（Seranthony Domínguez）與海耶斯（Austin Hays）
資料來源：《The Sporting News》
