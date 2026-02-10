我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽今（10）日上演一場火藥味十足的東區對決。底特律活塞在客場以110：104力克夏洛特黃蜂，不僅完成了本賽季對黃蜂的雙殺，更正式終結了對手的9連勝。然而，這場比賽最受關注的並非勝負，而是第三節爆發的大規模肢體衝突，導致包括兩隊主力在內的4名球員及黃蜂總教練遭到驅逐出場。衝突發生在第三節中段，當時活塞以70：62領先。黃蜂前鋒迪亞巴特（Moussa Diabate）在防守杜倫（Jalen Duren）切入籃下時犯規，兩人隨即發生激烈口角並面貼面對峙。杜倫隨後情緒失控，用右手猛力推向迪亞巴特的面部，這一舉動瞬間引發兩隊替補席球員與教練團清空場地湧入。就在工作人員試圖平息首波衝突時，黃蜂球星布里吉斯（Miles Bridges）衝向杜倫並揮拳攻擊，引發第二輪混戰。此時，原本不在場上的活塞「硬漢」斯圖爾特（Isaiah Stewart）竟從替補席直接衝入賽場，鎖定布里吉斯並展開追打。裁判在長時間回看畫面後，判定杜倫、斯圖爾特、迪亞巴特與布里吉斯等4人均因參與鬥毆被立即驅逐出場。除了球員混戰，黃蜂總教練查爾斯·李（Charles Lee）也在第四節因不滿格蘭特·威廉斯（Grant Williams）被吹罰進攻犯規，情緒激動地對裁判咆哮，隨即也遭到驅逐。這場比賽雖頻出意外，但活塞核心坎寧安（Cade Cunningham）展現大將之風，全場24投14中，狂轟33分9籃板7助攻，在第四節關鍵時刻以穩定的攻傳表現壓制對手反撲。活塞（39勝13負）本場比賽中，主將坎寧安33分9籃板7助攻，射手羅賓森（Duncan Robinson）得到18分，中鋒杜倫15分5籃板，里德（Paul Reed）12分。黃蜂（25勝29負）則以新星米勒（Brandon Miller）的24分最佳，控衛「三球」鮑爾（LaMelo Ball）20分，新秀克努佩爾（Kon Knueppel）20分5籃板。針對此次衝突，美記Brett Siegel評論道：「禁赛令即將降臨，但若打架需要幫手，斯圖爾特絕對是我第一個要聯繫的人。」前NBA球員香珀特（Iman Shumpert）則在社群平台上發文感嘆：「還得是活塞，競爭越來越激烈意味著比賽更精彩，但請球員們注意安全。」此役過後，黃蜂隊的9連勝遭到終結，戰績來到25勝29負，暫居東區第10位。而活塞則憑藉39勝13負的佳績穩坐東區龍頭。黃蜂預計將於北京時間2月12日8:00在主場迎戰老鷹。