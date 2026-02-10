我是廣告 請繼續往下閱讀

今（10）日底特律活塞以110：104客場險勝夏洛特黃蜂，但這場比賽的焦點全被第三節一場失控的大規模衝突所掩蓋。隨著賽後更多現場照片與訪談曝光，這場造成4人被驅逐的「全武行」起因也透過畫面曝光，活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）掌摑黃蜂球員迪亞巴特（Moussa Diabate），成為引爆兩隊火藥庫的引信。打架慣犯史都華（Isaiah Stewart）也力挺兄弟，衝出板凳席遭到驅逐，但是活塞總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）卻選擇力挺子弟兵。衝突發生在第三節中段，當時杜倫在籃下與黃蜂前鋒迪亞巴特發生肢體接觸。根據美媒曬出的賽場近距離照片顯示，杜倫在對峙中直接出手掌摑了迪亞巴特的面部。這記響亮的巴掌讓迪亞巴特瞬間失去理智，不僅全場狂奔試圖追打杜倫，即便在工作人員拉開首波衝突後，仍多次嘗試掙脫控制衝向活塞陣營。美記Dan Shafer對此評論道：「這場混戰裡的不少傢伙，都屬於那種讓人不敢招惹的超級高手。」就在場面極度混亂之際，黃蜂球星布里吉斯（Miles Bridges）也加入戰局企圖圍攻杜倫。此時，原本坐在替補席的活塞硬漢史都華眼見隊友受困，竟直接衝入賽場追打布里吉斯，引發第二輪更劇烈的衝突。裁判在長時間重播檢視後，判定杜倫、史都華、迪亞巴特與布里吉斯共4人全部驅逐出場。活塞主帥比克斯塔夫賽後力挺子弟兵，他強調：「杜倫和史都華視彼此為兄弟。當對方已經越界，還讓兩個人同時圍攻一個人時，人的本能會驅使他去保護自己的兄弟。」雖然衝突場面醜陋，但活塞將士展現了極強的凝聚力。替補中鋒里德（Paul Reed）賽後表示：「我非常肯定每個人都想上去幫杜倫，包括替補席上的球員，我們百分之一百萬地支持彼此。但我們必須贏球，絕不能集體失控。」比克斯塔夫總教練則將矛頭指向黃蜂隊，認為是對方先越界，「我討厭事態發展到如此地步，但如果有人向你揮拳，你有權保護自己。」這場慘烈的雙殺大戰後，聯盟預計將針對史都華「衝離替補席」及杜倫的挑釁行為進行後續追加禁賽處分。