隨著2025-26賽季NBA全明星週即將到來，灌籃大賽再次成為球迷關注焦點，今年參賽選手共有5位海耶斯（Jaxson Hayes）、布萊恩（Carter Bryant）、理查森（Jase Richardson）、強森（Keshad Johnson）近年來灌籃大賽熱度降低，球星不願參加，且創意逐漸枯竭成為收視率下降原因，但每到臨近灌籃大賽，總會有球迷想起2016年的灌籃大賽，戈登（Aaron Gordan）與拉文（Zach LaVine）的對決，被譽為近代最精彩的灌籃大賽沒有之一。2016年灌籃大賽共有4名球員參賽，分別是拉文、戈登、卓蒙德（Andre Drummond）以及前金塊後衛巴頓（Will Barton）首輪卓蒙德與巴頓表現平平，兩次灌籃合計不到80分。戈登在首輪穿著西裝亮相，但第一灌招式與巴頓雷同，僅拿下45分，而拉文則是延續前一年冠軍氣勢，拿出背後換手灌籃拿下50分滿分，第二灌戈登與拉文都拿下49分，兩人攜手晉級決賽。決賽首冠，戈登讓魔術吉祥物「Stuff the Magic Dragon」左手持球，腳踩電動滑板車原地旋轉，戈登三分線助跑起跳後，左手放在頭後，單手完成180度灌籃，拿下50分滿分，而拉文則是在三分線拋球後，同樣完成單手180度灌籃，拿下50分滿分。第二灌，戈登再次請出魔術吉祥物，這一次他讓吉祥物將球拿在頭頂，戈登起跳後，飛過吉祥物，在空中以「坐姿」完成背後反手灌籃讓全場沸騰，拉文第二灌則是展現極致的「飛行美學」在罰球線起跳後完成「大風車灌籃」這兩記灌籃，讓兩位選手都拿下50分的滿分，比賽也進入延長賽。延長賽，戈登率先登場，他請人在籃板側面拋球，他使出「空中大風車」反扣，再度拿下50分，拉文在籃架後方拋球後，使出「胯下換手反扣」拿下滿分，比賽進入第二次加賽。二次加賽，戈登助跑後使出「暴力式反扣」但與前面的灌籃比起來，這一灌似乎顯得平淡，最終只拿下47分，而拉文在最後一扣，在罰球線起跳後「胯下換手」灌籃，拿下50分，成功擊敗戈登，衛冕灌籃大賽冠軍。2016年的灌籃大賽，被外界譽為「創意巔峰VS飛行美學」戈登用極致的創意加上驚人的爆發力，讓球迷驚呼，而拉文則是用優雅的招式加上不可思議的飛行遠度，成功衛冕冠軍，在2016年前，灌籃大賽正處於長年的「乾旱期」，創意枯竭且球星參與度低，當年的巔峰對決後，不少球迷開始對灌籃大賽重拾信心。但2017年灌籃大賽拉文並沒有參賽，戈登則選擇再次參賽，但在首輪就遭到淘汰，2018年戈登原先預計再次挑戰灌籃大賽，但最終因傷辭退，2020年戈登捲土重來最終1分之差不敵瓊斯（Derrick Jones Jr.）再度拿下亞軍，同時也發生著名的「韋德9分事件」後，就再也沒有參加過灌籃大賽。在近年灌籃大賽收視率再次低迷的情況下，仍有不少球迷仍會想起10年前戈登與拉文的對決，當年兩人也不算是大牌球星，但利用創意與飛行的遠度為當年的灌籃大賽注下一記強心針。資料來源：《維基百科》