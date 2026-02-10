美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）新球季春訓即將到來，美國知名數據網站《FanGraphs》於今（10）日公布大聯盟春訓前的30球隊實力排行榜，尋求衛冕的洛杉磯道奇隊毫無懸念地維持在「第一梯隊（Tier 1）」唯一霸主地位。即便已貴為連霸之師，道奇休賽季的補強手筆仍讓《FanGraphs》直言，「他們拒絕原地踏步。」
道奇隊拒絕原地踏步 《FanGraphs》給出唯一的「第一梯隊」
《FanGraphs》指出，道奇在休賽季即便不進行任何更動，本身就已擁有全大聯盟最強的陣容，但球團仍透過交易與簽約，補進守護神迪亞茲（Edwin Diaz）穩定牛棚，並延攬明星強打塔克（Kyle Tucker）填補右外野空缺，讓戰力評比從「強大」進化到「恐怖」。根據數據預測，道奇是全聯盟唯一被評估能奪下「百勝」的球隊（100 勝 62 敗），闖進季後賽的機率高達驚人的99.1%。
在勝利貢獻值（fWAR）方面，道奇野手群合計達36.0，遠超第3名大都會隊的31.7；投手群合計21.3則僅次於紅襪，位居全聯盟第2。《FanGraphs》總結道，「雖然春天的夢幻陣容不代表秋天的冠軍保證，但道奇這個冬天已盡一切努力，目標就是三連霸。」
《FanGraphs》預測洋基隊下滑至第7名 去年亞軍藍鳥隊僅排第9名
在其他排名方面，亞特蘭大勇士隊與紐約大都會隊分別位居第2、3名，被列為「有望復甦的挑戰者」。值得關注的是，去年與世界大賽冠軍擦身而過的紐約洋基隊，在本次評比中下滑2名來到第7名，預測勝率僅86勝76敗，進入季後賽機率 67.9%。
第4名為西雅圖水手隊，第5名為上升5個名次的費城費城人隊，第6名為上升2名的底特律老虎隊，第8名則是上升6個名次的芝加哥小熊隊。值得關注的是，紐約洋基隊下降2名來到第7名，預測勝率僅86勝76敗，進入季後賽機率 67.9%。
去年與世界大賽冠軍擦身而過的藍鳥隊為第9名，去年雖距離世界冠軍僅差2個出局數，但預測戰績僅85勝77敗、分區第二，季後賽機率61.1%，評價較為嚴苛，各界對岡本和真的期待正持續升溫。第10名為下降4名的波士頓紅襪隊，第11名則是上升4名的巴爾的摩金鶯隊。
