▲林心如分享多張練皮拉提斯的照片，就連高難度動作都看起來超熟練。（圖／Ruby林心如FB）

女星林心如上個月才驚喜合體老公霍建華，一起慶祝50歲生日。而5日她在社群分享多張練器械皮拉提斯的照片，透露維持零贅肉好身材的祕訣。只見她雖然已50歲，但身材依然纖細苗條，真實狀態讓粉絲全驚呼「這身材太完美了」。林心如在5日分享多張在練習器械皮拉提斯的照片，只見她穿著粉色寬鬆上衣，搭配黑色緊身瑜珈褲，在老師的調整下，做出不同姿態的運動，從核心平衡、側腰伸展，到要高度控制的動作都看起來非常熟練。林心如也在文中表示：「天天不重複的運動，Pilates（皮拉提斯）是我最放鬆的早晨」，還自嘲「看似輕鬆其實很抖」。而林心如的完美身材，也讓粉絲都超驚訝，「好美，完全沒有多餘的肉肉」、「妳這狀態太棒了吧，日常催促進組拍戲！」、「這根本看起來只有30歲」等，大讚她的狀態。林心如日前在臉書發文，分享慶生派對上與眾多親友的合照，只見不只林心如打扮成「蘿絲媽媽」，出席的所有好友們也都以復古造型現身，包含徐若瑄、林熙蕾、劉喆瑩、許瑋甯、楊謹華等人，現場眾星雲集，場面非常熱鬧。林心如還與老公霍建華在台上高歌放閃，感情十分甜蜜。林心如也感性發文：「人生下半場依然要活得精彩，也過得漂亮。年齡只是數字，真正重要的，是一路走來的心境。感恩所擁有的，珍惜每一個平凡卻真實的當下」。林心如也謝謝家人好友們一路相伴，表示自己活到這個年紀，更明白什麼值得放在心上、什麼可以溫柔地放下，「不再急著證明自己，只想把時間留給真正重要的人與事」，期許自己在人生的下半場可以更從容度日。