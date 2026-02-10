我是廣告 請繼續往下閱讀

根據美媒《Front Office Sports》數據分析顯示，2025NBA明星賽，收視率相比2024年下降13％，僅高於2023年的460萬，也讓去年的明星賽成為史上收視率第二低的明星賽。今年NBA更換賽制，讓比賽成為「美國隊VS世界隊」的模式，盼能成為明星賽收視率解藥，但近年來明星賽上，球星打法保守，讓比賽淪為「三分球大賽」以及「灌籃大賽」今年將明星賽升級為「國際對抗」能否提升球員的鬥志，將成為關鍵。今年NBA明星賽將在洛杉磯快艇主場「Intuit Dome」舉辦，賽制也迎來全面更新，不同於傳統的「東西區對決」今年將換成「美國隊VS世界隊」的賽制，共分三支隊伍分別為「美國明星隊A」、「美國明星隊B」以及「世界隊」。比賽採取單循環，共計4場比賽，每場12分鐘，前3場為三隊循環對抗，最終戰績最佳的前兩名進入第4場的「冠軍賽」且NBA也取消了投票環節的位置限制，入選的24人不再受限於前場或後場，目的就是為了確保最強、最具人氣的球員都能在場上。近年來明星賽被外界所詬病的問題，就是缺乏競爭強度球員為避免受傷且考量例行賽負荷，在場上防守趨近於零。比賽淪為毫無對抗的「三分球大賽」與「扣籃表演」此外入選球員因傷退賽也成為收視率下降原因。今年亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與柯瑞（Stephen Curry）皆因傷退賽，讓整體「星味」下降不少此外NBA總裁蕭華（Adam Silver）也指出，現代球迷更傾向在社群媒體看精華片段，而非枯坐3小時觀看充滿廣告與表演，實際比賽時間極短的轉播。目前聯盟中多位頂尖球星都非美國本土出身，隨著約基奇（Nikola Jokic）、文班亞馬（Victor Wembanyama）、唐西奇（Luka Doncic）統治聯盟的情況下，世界隊的星度與戰力甚至被認為超越美國隊。這種「對抗美國」的對決將具備吸睛力，聯盟也希望透過這種對抗模式，激發出球員鬥志。對於NBA明星賽來說，2026年的改革是一次嘗試。它透過「錦標賽化」來解決節奏緩慢的問題，並用「國際對抗」來解決球員鬥志的問題。短期內，新鮮感與話題性勢必會帶動收視率回升；但長期而言，球員是否願意在這種表演性質的錦標賽中投入真正的身體對抗，才是能否解救收視率的關鍵。