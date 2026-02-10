費城76人儘管本季面臨恩比德（Joel Embiid）的傷病缺陣以及保羅喬治（Paul George）的禁賽風波，但憑藉著馬克西（Tyrese Maxey）全明星等級的發揮，以及超級新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）的橫空出世，76人依然穩住東區列強地位。根據《費城詢問報》報導，總管莫雷（Daryl Morey）已將目光鎖定買斷市場，傳出有意簽下「球哥」波爾（Lonzo Ball）在內的三大好手，力求提升板凳深度。
目前76人陣中的巴錫（Charles Bassey）與鮑德溫（Patrick Baldwin Jr.）也只簽下10天短約，球團顯然在為即將到來的買斷球員騰出位置。
鎖定「球哥」等三將 米德爾頓成為頭號夢幻目標
《費城詢問報》指出，76人目前密切關注的三位自由球員分別是：具備頂尖組織與外線實力的波爾（Lonzo Ball）、全能長人布許（Chris Boucher）以及側翼防守悍將海史密斯（Haywood Highsmith）。這三人目前皆為自由身，76人隨時可以出手簽約。
除此之外，目標名單上最令人驚艷的名字是米德爾頓（Khris Middleton）。他在先前的「AD」戴維斯（Anthony Davis）大交易案中被送往達拉斯獨行俠，若獨行俠最終決定將他買斷釋出，76人將會全力爭取這位擁有冠亞軍經驗的神射手，為球隊注入關鍵的老將領導力。
雖然76人目前在戰績排名上還未能真正擠進前段班，但《Heavy Sports》認為，只要恩比德與喬治能保持健康，加上馬克西的成長以及買斷球員的注入，76人絕對具備在系列賽中扳倒任何強敵的實力。
消息來源：《Heavy Sports》
我是廣告 請繼續往下閱讀
莫雷「高點賣出」送走麥凱恩 清空名額瞄準買斷名單在剛結束的交易大限中，76人的操作令不少球迷感到意外，選擇將表現亮眼的二年級生麥凱恩（Jared McCain）交易至奧克拉荷馬雷霆，換取一枚首輪末段籤，隨後又送走老將高登（Eric Gordon）。莫雷對此直言，麥凱恩的交易屬於「高點脫手」，此舉不僅是為了累積選秀權，更是為了清出薪資空間與球員名額。
目前76人陣中的巴錫（Charles Bassey）與鮑德溫（Patrick Baldwin Jr.）也只簽下10天短約，球團顯然在為即將到來的買斷球員騰出位置。
《費城詢問報》指出，76人目前密切關注的三位自由球員分別是：具備頂尖組織與外線實力的波爾（Lonzo Ball）、全能長人布許（Chris Boucher）以及側翼防守悍將海史密斯（Haywood Highsmith）。這三人目前皆為自由身，76人隨時可以出手簽約。
除此之外，目標名單上最令人驚艷的名字是米德爾頓（Khris Middleton）。他在先前的「AD」戴維斯（Anthony Davis）大交易案中被送往達拉斯獨行俠，若獨行俠最終決定將他買斷釋出，76人將會全力爭取這位擁有冠亞軍經驗的神射手，為球隊注入關鍵的老將領導力。
東區戰局大洗牌 76人欲與活塞、騎士爭鋒隨著克里夫蘭騎士補進哈登（James Harden）躋身爭冠強權，加上底特律活塞、紐約尼克與波士頓塞爾提克依舊強勢，東區競爭已進入白熱化。
雖然76人目前在戰績排名上還未能真正擠進前段班，但《Heavy Sports》認為，只要恩比德與喬治能保持健康，加上馬克西的成長以及買斷球員的注入，76人絕對具備在系列賽中扳倒任何強敵的實力。
消息來源：《Heavy Sports》