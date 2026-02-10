我是廣告 請繼續往下閱讀

騎士劍指東區之巔 金塊近5戰慘吞4敗

克里夫蘭騎士隊今（10）日作客丹佛金塊主場，在最多落後11分的劣勢下，憑藉新加盟的巨星「大鬍子」哈登（James Harden）末節的關鍵扳平三分球，以及米契爾（Donovan Mitchell）終場前的罰球準絕殺，終場以119：117險勝金塊，寫下4連勝並完成本季二連勝金塊的神蹟。這是哈登穿上騎士戰袍的第二場比賽。上半場他明顯還在與新隊友磨合，僅8投3中、攻下9分，騎士也以54：59落後。然而進入下半場後，哈登在第四節球隊落後11分時挺身而出，不僅多次助攻隊友三分入網，更在讀秒階段使出招牌「後撤步三分」將比分追成117平手。哈登全場繳出22分、10籃板、7助攻的準大三元表現，最令人驚豔的是他還送出全場最高的4記阻攻。米契爾則是一展頭號得分手本色，全場23投11中狂飆32分、10助攻，並在最後關頭突破禁區造成犯規，穩穩罰進兩球鎖定勝局。主場作戰的金塊隊此役打得並不差，當家球星約基奇（Nikola Jokic）全場砍下22分、14籃板、11助攻，這是他連續第3場完成大三元，也是職業生涯第183次大三元，穩居歷史第二，僅次於威少的207次。在約基奇與二當家莫瑞（Jamal Murray）的帶領下，金塊全隊7人得分上雙，前三節幾乎一路壓著騎士打。然而約基奇全場出現6次失誤成為隱憂，且在騎士末節的高壓防守下，金塊末段進攻當機，約基奇最後一擊可惜未入網，無力在主場完成復仇。騎士贏得這場硬戰後，戰績持續飆升，證明了哈登的加入確實讓球隊檔次再提升。下一場騎士將回到主場迎戰東區墊底的巫師，有望將連勝紀錄繼續擴大。反觀金塊隊在約基奇傷癒歸隊後，狀態反而起伏不定，近5場比賽苦吞4敗，如何重新調整核心球員與角色球員間的化學效應，將是教練團的首要難題。