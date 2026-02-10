2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）即將在3月點燃戰火，美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）日本官網《MLB Japan》點評中華隊4位旅美潛力新秀，分別是隆恩（Jonathon Long）、李灝宇、林昱珉以及林維恩。《MLB Japan》指出，日本隊在C組的首要面臨的屏障，就是曾在世界12強賽完封他們的中華隊。
《MLB Japan》介紹中華隊 點名4位旅美新秀
《MLB Japan》專文介紹中華隊，並指出對於衛冕軍日本隊而言，首要面臨的屏障，便是曾在2024年世12強賽中擊敗他們的中華隊。本次中華隊球員組成來自中華職棒、日本職棒等國際賽經驗豐富的成員。雖然現役大聯盟球員僅有費爾柴德（Stuart Fairchild）與鄭宗哲2人，但名單中仍包含多位在小聯盟奮鬥、瞄準大聯盟席次的潛力股。
📍芝加哥小熊隊、隆恩（Jonathon Long）
現年24歲的隆恩，上個賽季獲選為小熊隊農場最佳球員。他在3A出賽140場，繳出20支全壘打、打擊率3成05、上壘率4成04、OPS.883的優異成績。在《MLB Pipeline》的一壘手新秀排名中名列全聯盟第7，ESPN的隊內新秀排名也高居小熊隊第6，各界的評價正迅速飆升。
📍底特律老虎隊、李灝宇
效力於老虎隊、23歲的李灝宇也被評為球界屈指可數的潛力新秀。上季他在3A出賽126場，繳出14支全壘打、22次盜壘、打擊率2成43、上壘率3成42及OPS.748，展現出水準以上的打擊實力。他在《MLB Pipeline》的三壘手新秀排名中位居全聯盟第3，並在休賽季成功進入老虎隊的40人名單。
📍亞利桑那響尾蛇隊、林昱珉
22歲的林昱珉，是效力於響尾蛇隊且一直以來倍受好評的左投。2023年，年僅19歲的他便在高階1A與2A合計先發24場，以3.86的防禦率及10.38的K9值（每9局三振數）展露頭角。在2024年《MLB Pipeline》的隊內排名中，他被選為響尾蛇隊第4名新秀。
隨後他在打者天堂的3A遭遇挑戰，上季於3A先發23場，防禦率為6.64。儘管四縫線速球因威力不足而遭到砲轟，但他的變化球素質極高，橫掃球（Sweeper）、變速球與曲球皆保有約30%的揮空率。
📍運動家隊、林維恩
效力於運動家隊的林維恩，雖年僅20歲，卻被譽為能與道奇隊左投史內爾媲美。上季19歲的林維恩便從1A一路升上2A，在26場出賽（87局）中繳出防禦率3.72、K9值12.10以及BB9值（每9局保送數）2.28的數據，展現出極高的完成度。
