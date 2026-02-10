我是廣告 請繼續往下閱讀

里夫斯首節就隔扣！唐西奇缺陣成湖人重傷

卡魯索太準！雷霆「全民皆兵」雙殺紫金軍

背靠背迎戰文班亞馬 湖人體能面臨地獄考驗

洛杉磯湖人近期在「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）傷癒歸隊後，氣勢如虹接連擊敗強敵。然而，今（10）日在主場迎戰衛冕軍奧克拉荷馬雷霆，湖人雖有詹姆斯（LeBron James）展現統治力，里夫斯還上演震撼的隔人暴扣，但由於頭號球星唐西奇（Luka Doncic）因腿筋傷勢缺陣，雙方糾纏至決勝節湖人終場仍以110：119遺憾落敗，三連勝慘遭終結。此役湖人少了場均穩定輸出的唐西奇，戰術核心全落在詹姆斯與里夫斯身上。首節結束前，詹姆斯在弧頂巧妙餵球給切入的里夫斯，這位27歲後衛毫不畏懼雷霆雙塔阻攔，高高躍起完成一記驚天動地的單手隔人劈扣，點燃洛杉磯全場火熱氣氛。儘管里夫斯展現「平地起跳」的勁爆體能，但唐西奇不在場導致湖人進攻端少了組織的人。詹姆斯全場拼盡全力攻下22分、10助攻與 6 籃板，更在第二節上演劈扣展現不老身手。然而，里夫斯雖然進帳16分、7助攻，卻也出現全隊最高的5次失誤，這成為湖人無法在關鍵時刻咬住比分的關鍵。雷霆隊今日同樣缺少頭號 MVP球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），但在威廉姆斯（Jalen Williams）傷癒復出的帶領下，展現衛冕軍的完整戰力。威廉姆斯全場砍下23分，雖然手感欠佳，但製造犯規的能力可說是一流。最令湖人球迷心碎的，莫過於與「禿曼巴」卡魯索（Alex Caruso）的對決。這位曾經的湖人奪冠功臣，此役展現極高效率，全場8投7中、三分球4投3中轟下17分。每當湖人試圖追分時，卡魯索總能射進無情的冷箭，幫助雷霆在第四節穩住陣腳，成功收下本季對湖人的第二勝。吞下敗仗後，湖人隊完全沒有喘息空間。他們將在明（11）日「背靠背」迎戰由文班亞馬（Victor Wembanyama）率領的聖安東尼奧馬刺隊。馬刺近期狀態火燙，已然成為爭冠熱門，湖人能否在體能透支的情況下守住主場，並祈禱唐西奇能火速歸隊，將是紫金軍團能否維持季後賽排名的重要挑戰。