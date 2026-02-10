我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士（Golden State Warriors）週一在主場迎戰曼菲斯灰熊，在當家球星柯瑞（Stephen Curry）缺陣、巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷的艱難時刻，23歲的巴西小將桑托斯（Gui Santos）挺身而出。他在比賽最後19秒投進關鍵的超前上籃，幫助勇士以114：113險勝灰熊，守住主場勝利。桑托斯近期大爆發，攻防兩端都有出色演出，再加上本來就出色的身體條件，已成為勇士側翼不可或缺的戰力。被球迷暱稱為「巴西王子」的桑托斯，現年23歲，身高201公分，擁有極佳的側翼體型。雖然他在2022年選秀會以次輪被挑中後，曾被認為空有運動能力但技術粗糙，導致輪換順序靠後，但近期他徹底打出身價。本場桑托斯攻下16分8籃板2助攻，在最後19秒的籃下進球，更是幫助勇士完成大逆轉，以1分之差險勝灰熊，近7戰表現場均貢獻15分5.1籃板3.1助攻，投籃命中率高達62.7%，三分命中率達43.3%。在巴特勒報銷後，桑托斯被重用，此役在關鍵時刻被留在場上擔任四號位（大前鋒），利用其身材優勢在攻防兩端提供重要支援，有望成為勇士下半球季最重要的側翼戰力。除了桑托斯的英雄表現，剛轉正正式合約的後衛斯潘塞（Pat Spencer）同樣表現亮眼。他此役出戰31分鐘，13投8中攻下全隊最高的17分，並送出7助攻2抄截。斯潘塞近3場比賽場均可貢獻17.0分4.7籃板6.0助攻，命中率維持在55.6%的高水準，完美填補了柯瑞不在場時的組織與進攻空缺。此外，老將霍福德（Al Horford）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）各挹注16分，穆迪（Moses Moody）貢獻15分，格林（Draymond Green）則投進4記三分球拿下14分。格林此役過後生涯總得分超越史普利威爾（Latrell Sprewell），躍升至勇士隊史得分榜第14位。勇士教頭科爾（Steve Kerr）在賽前確認，柯瑞因右膝傷勢將缺席下週的明星賽，且預計還需缺席接下來的賽事。而另一名主將巴特勒已於洛杉磯順利完成右膝前十字韌帶（ACL）重建手術，復健進度將在下季初更新。儘管灰熊隊此役板凳群瘋狂砍下68分（創下勇士本季對手替補最高得分），且傑羅姆（Ty Jerome）攻下全場最高的19分，但勇士憑藉優異的團隊防守與桑托斯的致勝一擊，成功維持主場對戰灰熊的8連勝優勢。勇士將在周三繼續於主場迎戰聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs），尋求連勝。