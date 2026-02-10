我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士今日在主場上演了一場不可思議的逆轉秀。在對陣曼菲斯灰熊的比賽中，勇士一度落後多達17分，且在比賽最後4分鐘還以100：113落後。然而，憑藉老將霍福德（Al Horford）的穩定發揮與「巴西王子」桑托斯（Gui Santos）的關鍵進球，勇士在末節尾聲轟出一波14：0的瘋狂攻勢，最終以114：113險勝灰熊，將戰績提升至29勝25負。霍福德在近期相對健康，在場上他提供的高度、球商和拉開空間能力，對於勇士來說至關重要。儘管已經39歲，霍福德今日出賽26分鐘，繳出16分9籃板6助攻的全能數據。在關鍵第四節，正是他多次在攻防兩端挺身而出。賽後，勇士主帥科爾（Steve Kerr）對這位老將讚不絕口：「他在攻防兩端表現得非常出色，幾乎接管了整場比賽。他是一位名人堂級別的球員，儘管39歲了仍保持極佳狀態，他的基本功、球商和轉身腳步令人置信，我們能擁有他非常幸運。」比賽的勝負就在最後一刻揭曉。當時霍福德上籃不中，但他展現強大鬥志拚下價值連城的前場籃板，隨後桑托斯跟進補籃命中，幫助勇士反超1分。隨著灰熊最後一擊未能出手，加上波傑姆斯基（Brandin Podziemski）對斯潘塞（Cam Spencer）的關鍵火鍋，勇士在充滿驚險中帶走勝利。科爾賽後鬆了一口氣表示：「我們大概早該贏一場這樣的比賽了。今年我們已經輸掉4、5場類似的比賽。我不確定我們是否真的配得上這場勝利（全隊發生23次失誤），但既然贏了，我們就收下。」除了老將領軍，年輕球員的發揮也是逆轉關鍵。攻下17分的斯潘塞（Pat Spencer）賽後感性談到致勝英雄桑托斯：「我們花了很多時間在一起，從聖塔克魯茲（Santa Cruz）往返吃飯，了解彼此。在這個瞬息萬變的聯盟，看到好兄弟能把握機會發光發熱，真的很特別，我為他感到高興。」霍福德也對兩位小將的奮鬥感到佩服：「看到這些年輕人能夠抓住機會且不找藉口，這種感覺真的很棒。」這場逆轉勝不僅平了勇士本季最大逆轉紀錄，也是他們自2023年以來，首度在發生超過23次失誤的情況下仍能贏球。勇士將帶著這股氣勢，於周四在主場迎戰聖安東尼奧馬刺。