▲上屆經典賽表現亮眼的佐佐木朗希，因過往傷勢疑慮，導致道奇球團不願意放行參加本屆經典賽，讓日本隊少了一名可用之兵。（圖／美聯社／達志影像）

▲亞利桑那響尾蛇台美混血好手卡洛爾首次代表美國隊參戰經典賽，讓美國隊整體實力提升一個檔次。（圖／取自USA Baseball Xhttps://x.com/USABaseball/status/1989166768183795725/photo/1）

2026年世界棒球經典賽開打在即，尋求衛冕的日本國家隊「侍 Japan」近期雖已公布 30 人名單，但一向被視為奪冠大熱門的他們，卻遭到大聯盟知名記者莫洛西（Jon Morosi）公開唱衰。莫洛西指出，日本隊在本屆賽事的備戰過程中暴露了「兩大硬傷」，這不僅讓球隊的統治力產生動搖，戰力評價更被認為較上屆「降了一個量級」。美媒首先點出的致命傷在於投手陣容的缺口，本屆日本隊雖仍有山本由申等強投坐鎮，但多位具備大聯盟經驗的主力投手因球團限制或傷勢疑慮未能入陣，如上屆表現亮眼的佐佐木朗希、今永昇太等。加上近期牛棚大將平良海馬在春訓傳出受傷，當家球星大谷翔平又預計將只會以打者身分「單刀」登場，無法在投手丘上提供支援，讓原本引以為傲的「鐵血防線」出現裂痕。美媒直言，這對於強調「投手戰」的日本隊來說，將是晉級複賽後的最大變數。第二個隱憂則聚焦於打線的平衡度。報導分析，雖然日本隊內野擁有村上宗隆、岡本和真等頂尖強打，但在外野防區與中線調度上卻顯得相對捉襟見肘。將本屆日本武士隊外野名單攤開來看，五名外野手分別為：（波士頓紅襪）、（芝加哥小熊）、（福岡軟銀鷹）、（福岡軟銀鷹）（阪神虎），而這份名單中在母隊主要鎮守中外野的僅有周東佑京，但若是要追求火力最大化，勢必周東佑京可能會被放在板凳，此時或許就要交由平時較少守中外野的森下翔太擔任，那在防守端可能就會有些疑慮。根據美國運動博彩巨頭「DraftKings」的最新賠率，美國隊目前以第一名領先各國。莫洛西指出，美國隊本屆不僅保有傳統的「暴力美學」火力，更加入了響尾蛇隊快腿卡洛爾（Corbin Carroll）等球員，陣容深度被評為「完美無瑕」。與此同時，賠率緊追其後的多明尼加同樣虎視眈眈。由索托（Juan Soto）與小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）兩大巨星坐鎮的「全明星級」打線，被公認為當今國際賽場上最兇猛的進攻引擎。在美、多兩大強權的夾擊之下，由井端弘和率領的日本隊若想完成連霸偉業，面臨的挑戰與壓力無疑將超越上一屆。