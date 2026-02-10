我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新援波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的置物櫃位置已經確定。他被安排在霍福德與致勝功臣桑托斯的中間。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士今（10）日在主場上演了一場驚心動魄的逆轉秀，在末節一度落後13分的情況下，最終以114：113險勝曼菲斯灰熊。然而，這場勝利的背後卻隱藏著球隊核心地位的微妙轉移。老將霍福德（Al Horford）的高效表現與格林（Draymond Green）的災難級失誤形成強烈對比，讓灣區媒體與球迷不禁感嘆：格林的價值是否正在崩塌？另外庫明加（Jonatahn Kuminga）肥皂劇正式落幕，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）接手其更衣室位置，勇士將迎來全新時代。勇士隊得分均衡，帕特·斯賓塞（Pat Spencer，17分）、桑托斯（16分）、艾爾·霍福德（Al Horford，16分）、布蘭丁·波德齊姆斯基（Brandin Podziemski，16分）、摩西·穆迪（Moses Moody，15分）和德雷蒙德·格林（Draymond Green，14分）均有得分入賬。泰·傑羅姆（Ty Jerome）為灰熊隊貢獻了全隊最高的19分。以下是本場比賽的三大關鍵看點：本場比賽最殘酷的數據對比發生在兩位老將身上。霍福德全場出賽26分鐘，繳出16分9籃板6助攻且「0失誤」的完美成績單，正負值高達全隊最高的+24，被美媒評為本場MVP。反觀格林雖然投籃手感不錯（7投5中、三分6中4），但全場發生多達7次失誤（本季個人第2高），正負值是全隊最低的-17。勇士隨隊記者Joey Akeley撰文指出格林的嚴重問題：在每36分鐘失誤超過3.6次的球員名單中（如Doncic、Harden、Ball），其他人通常能貢獻超過28分的得分加助攻總和，唯獨格林僅有18.1。這意味著他已不再是那個能用防守與組織抵消失誤的高價值球員。說實在的，格林要這樣打別說先發了，替補都別打，還是退休去錄播客節目（Podcast）吧！有點像2022年季後賽那樣，防守防不了，進攻效果也不好，只能希望他能像當年總冠軍賽被冰後止跌回升，趕快找回節奏。勇士在比賽還剩8分23秒時仍落後108：95。但隨後他們打出了令人窒息的防守，在剩餘時間內僅讓灰熊得到5分，並以一波11：0的攻勢收尾。值得注意的是，在這段「防守大師級」的逆轉過程中，格林完全被按在板凳上。科爾（Steve Kerr）選擇信任由霍福德、桑托斯（Gui Santos）、佩頓二世（Gary Payton II）、梅爾頓（De'Anthony Melton）等人組成的陣容。這套陣容證明了即便沒有格林，勇士依然能展現頂級的關鍵時刻防守。這對格林而言，無疑是一個巨大的警訊。在之前對鳳凰城太陽的比賽，金州勇士隊在最後7分19秒只讓太陽隊得到2分，最終以17：2的攻勢結束了比賽。賽後休息室也傳來新消息，新援波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的置物櫃位置已經確定。他被安排在霍福德與致勝功臣桑托斯的中間，而這個位置正是此前被交易走的庫明加（Jonathan Kuminga）所使用的舊位。這個安排充滿象徵意義：勇士正式告別了年輕鋒線的實驗，轉而依靠霍福德與波爾辛吉斯這對經驗豐富的長人組合。隨著桑托斯與霍福德在場上展現出的化學效應，加上波爾辛吉斯即將在明星賽後回歸，勇士的前場輪替將迎來全新風貌——而格林若無法解決失誤問題，他在這個新體系中的地位恐將越來越邊緣化。