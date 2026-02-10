我是廣告 請繼續往下閱讀

2026 年世界棒球經典賽（WBC）腳步逼近，衛冕軍日本隊「侍 Japan」的先發輪值已初見端倪。效力於洛杉磯道奇隊的頂級強投，近期在春訓基地展現出令人驚嘆的「超速調整」進度。根據日媒《產經新聞》分析，考量到賽制安排與復仇意圖，山本由伸極有可能扛下3月6日日本隊預賽首戰、對決台灣隊的先發大任。山本由伸日前在道奇隊位於亞利桑那的春訓基地進行自主訓練，其招牌的「標槍投擲」暖身流程吸引了大批媒體關注。據現場觀察，山本的調整進度遠超預期，不僅早早進入捕手蹲捕接球的階段，球路強度與控球精準度更已展現出賽季中的水準。日媒以「超速」形容他的狀態，認為他正以最強姿態準備迎接3月份的國際盛事。日本隊總教練井端弘和此前已明確定位山本由伸為球隊「第一王牌」。日媒預測，日本隊傾向在東京巨蛋的首場比賽便押上最強戰力，以確保晉級優勢。此外，台灣隊在2024年世界12強賽決賽中曾以4:0擊敗日本、終結其國際賽連勝紀錄，讓這場「台日大戰」充滿復仇意味。將山本由伸排在首戰，不僅是實力的展現，更是日本隊展現奪回榮耀決心的重要指標。本屆WBC備受矚目的莫過於大谷翔平與山本由伸這對「道奇隊友」重聚。雖然大谷本屆預計以「單刀」身分專職打擊，但若山本由伸在投手丘上先發，大谷在身後提供強大火力支援，這組夢幻連線將成為台灣隊必須跨越的高山。台灣隊教練曾豪駒對此表示，能與世界級強投交手是種榮幸，台灣隊將會以最強戰力正面迎擊。