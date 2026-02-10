我是廣告 請繼續往下閱讀

米哈連線初露鋒芒 米契爾豪取「32+10」

戰績狂飆 騎士上限讓人期待

克里夫蘭騎士隊今（10）日作客丹佛，挑戰上屆冠軍金塊隊，雙方激戰至最後一刻。憑藉著當家球星米契爾（Donovan Mitchell）32分、10助攻的全能表現，以及剛入隊第二戰的「大鬍子」哈登（James Harden）在關鍵時刻轟進超神的後撤三分展現球星價值，騎士終場以119：117險勝金塊，豪取4連勝。賽後，米契爾直言這個新團隊完全還沒合練過，但戰術就是關鍵時刻把球交給哈登。騎士核心米契爾此役上陣34分鐘，展現極強的進攻欲望，23投11中砍下全場最高32分，外加10助攻、2抄截與2阻攻。賽後他強調這場勝利關乎球隊的心態：「這證明了我們是一支怎樣的球隊，這是一場很棒的勝利。」談到與哈登的合作，米契爾直言雙方完全還沒進行過正式的合練，目前完全是憑藉籃球本能與直覺在打球：「我們還沒合練過，現在就靠感覺在打球。關鍵時刻我知道該把球交給他（哈登），讓他去做他該做的事。」剛加盟騎士第二場的哈登，本場比賽出戰36分鐘，雖然手感仍在調整，但數據極其全面，攻下22分、10籃板與7助攻，更罕見地在防守端送出4次阻攻。騎士記者Danny Cunningham指出，哈登在比賽末段投進一記不可思議的扳平後撤步三分球，甚至認為那球沒吹「3+1」簡直難以置信。哈登賽後謙虛地表示：「這只是我們的第二場比賽，完全沒有合練，只看了幾場影片分析，這不是理想的備戰方式，但隊友們都非常無私。米契爾在關鍵時刻很常把球交給我主導，這是一群很棒的隊友。」隨著哈登加盟與莫布里（Evan Mobley）的回歸，騎士近期狀態熱燙，過去10場比賽取得9勝1敗的傲人戰績。目前騎士以32勝21敗位居東區前段班，距離排名第三的波士頓塞爾提克僅剩2場勝差。值得注意的是，騎士本賽季對陣金塊已取得2勝0敗的戰績，展現出強大的競爭力。哈登加盟後的2連勝，不僅提升了球隊的進攻層次，米切爾更盛讚哈登的球商：「當你擁有像哈登這樣優秀且會思考的人時，我們可以在比賽中隨機應變，這就是我們更衣室裡的天賦。」