曾效力於日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士隊、福岡軟銀鷹隊，去年季後從美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）辛辛那提紅人隊行使自由球員的35歲右投馬丁尼茲（Nick Martinez），今（10）日傳出已與坦帕灣光芒隊達成共識，雙方將簽下1年1300萬美元（約4.1億新台幣）的合約。據美媒《坦帕灣時報》指出，這份合約還包含2027年的雙方相互選擇權，這也讓馬丁尼茲成為光芒隊本季最高薪球員。
馬丁尼茲美職生涯前7年無亮眼表現 2018年轉戰日本投出一片天
馬丁尼茲的職業生涯堪稱「逆輸入美國夢」的典範，他出身於福坦莫大學（Fordham University），在2011年大聯盟選秀會上第18輪、564順位才被德州遊騎兵選中，當時簽約金僅6萬美元（約189萬新台幣）。馬丁尼茲在2014至2017年間雖站上大聯盟，但表現平平，在美職體系拚鬥7年僅賺進約214萬美元（約6700萬新台幣）。
2018年馬丁尼茲決定遠赴東洋尋求機會，在效力日本職棒北海道日本火腿鬥士隊與福岡軟銀鷹隊的4年間，他繳出21勝、防禦率3.02、WHIP 1.20的亮眼成績。尤其在2021年，他更投出防禦率1.60、WHIP 1.04的壓倒性數據，在日本累計賺進約6.3億日圓（約1.27億新台幣）。
馬丁尼茲簽約光芒 成為球隊薪一哥
帶著日職的成功經驗，馬丁尼茲2022年重返大聯盟，與聖地牙哥教士隊簽下4年2550萬美元（約8.04億新台幣）的大約。回歸大聯盟4年來，他展現「超級工具人」身價，出賽192場中包含61場先發，拿下31勝、9次救援與35次中繼。據《中日體育》報導，馬丁尼茲透過新合約與逃脫條款，在重返美職後的5年內，總計賺進6205萬美元（約19.5億新台幣），是他在日本時期的15倍。。
據《坦帕灣時報》報導，馬丁尼茲新賽季1300萬美元的年薪，將一舉超越原本陣中最高薪內野手狄亞茲（Yandy Díaz）的1200萬美元，正式成為光芒隊的「薪一哥」。
