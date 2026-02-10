我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▲勇士在錯失超級巨星後選擇押注波爾辛吉斯，這不只是補強，而是一場關於「健康」的豪賭。只要他能穩定出賽並撐起攻防空間，勇士仍保有競爭力；但一旦傷病再度找上門，這筆交易也可能成為放大柯瑞負擔、加速窗口關閉的關鍵風險。（圖／取自金州勇士X）

2026年NBA交易大限正式落下帷幕，聯盟版圖隨之大地震。知名球評李亦伸認為，克里夫蘭騎士、明尼蘇達灰狼以及金州勇士是本次交易市場的「三大贏家」。他指出，這三支球隊的共同特徵在於「補強精準」，將有限的籌碼用在了球隊最迫切的痛點上，不僅戰力立竿見影，更大幅提升了季後賽甚至爭冠的競爭力。李亦伸認為，騎士隊無疑是本屆交易市場的最大驚喜。騎士透過交易從快艇換來了「大鬍子」，雖然送出了年輕明星後衛葛蘭德（Darius Garland），但哈登的組織經驗與關鍵球能力，正是騎士在東區突圍所需的最後一塊拼圖。李亦伸分析：「哈登與米契爾（Donovan Mitchell）的組合，賦予了騎士無與倫比的後場想像力。加上從國王換來的防守悍將，騎士現在擁有東區最深厚的後場輪替。目前騎士在賭城的奪冠賠率已躍居東區第一，實力不容小覷。」對於西區勁旅灰狼，李亦伸給予了極高評價。灰狼在交易大限前從公牛隊拿下了全能後衛。李亦伸形容這筆交易是「天上掉下來的禮物」，多森姆具備優異的三分球與單兵防守能力，能完美銜接愛德華茲（Anthony Edwards）與教練芬奇（Chris Finch）的戰術體系。雖然灰狼送走了康利（Mike Conley）與部分潛力新人，但成功在保持核心競爭力的情況下壓低薪資總額，這對志在奪冠的灰狼來說是一次非常聰明的操作。至於金州勇士，雖然原本傳出積極追求「字母哥」安戴托昆波，但最終退而求其次拿下老鷹隊長人。李亦伸評價這是一次「接近完美」的備案。「勇士雖然沒能達成超世紀雙人組的構想，但波爾辛吉斯的進駐提供了柯瑞（Stephen Curry）最需要的身高、禁區護框與外線空間。」李亦伸指出，雖然波爾辛吉斯的健康狀況是隱憂，但他在到期合約的壓力下，勢必會為了下一份合約拚盡全力。對於亟需守住「柯瑞時代」餘暉的勇士來說，這筆用庫明加（Jonathan Kuminga）換來的戰力提升，是保障季後賽門票的最佳解方。