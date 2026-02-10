我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽開打前夕，韓國隊再傳陣前換將消息。韓國棒球委員會（KBO）今日（10日）正式宣布，由於韓華鷹資深捕手在春訓期間遭遇手指骨折重傷，遺留下的戰力空缺將由NC恐龍隊的「重砲捕手」遞補入選。原定入選國家隊的36歲老將崔在勳，於8日的春訓守備訓練中，右手不慎遭球擊中，經X光檢查後確認為，預計需休養3至4週，確定無緣本屆經典賽。由於韓國隊原先僅規劃朴東原（LG 雙子）與崔在勳兩名捕手，這次突如其來的傷情迫使教練團柳志炫必須緊急尋找即戰力人選。遞補入隊的26歲捕手金亨俊，是韓國職棒近年重點培養的新生代核心。雖然他先前曾因左手受傷復健而未被列入首波名單，但近期恢復進度超前，最終獲得教練團青睞。金亨俊在2025年賽季表現亮眼，效力NC恐龍期間繳出，展現出足以單發改變戰局的長打火力。更重要的是，他在防守端也獲得高度肯定，憑藉卓越的接捕與阻殺能力，一舉奪下。對於投手群相對年輕的韓國隊來說，金亨俊豐富的國際賽經驗（包括杭州亞運金牌、亞冠賽及12強）將是安定軍心的關鍵。隨著文東珠（右肩發炎）、金河成（術後康復與傷病史保險問題）等名將相繼缺陣，崔在勳的傷退無疑讓韓國隊的戰力再受打擊。韓國隊預計於下週展開下一階段集訓，屆時金亨俊將正式歸隊。面對接二連三的傷兵危機，總教練柳志炫如何重新整合這支「海歸」與「新生代」混編的陣容，將成為能否在預賽脫穎而出的最大難題。