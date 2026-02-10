我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人今（10）日在主場以110：119不敵奧克拉荷馬雷霆，終止了近期的3連勝，戰績來到32勝20負。面對這支西區頂級強權，湖人雖在比賽中段展現韌性，但末節執行力不足成為敗因。總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後直言，球隊在第四節的戰術決策需要調整，特別是應該更早將球權交到當家球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）手中。瑞迪克在賽後採訪中對球隊的努力給予肯定，但對執行細節感到不滿。「當你對陣頂級強隊時，你必須付出極高的努力，並且執行力也要達到極高水平，兩者缺一不可。」瑞迪克強調，「我認為絕大多數時間裡，我們的拼勁都非常出色，但在比賽的關鍵時段，我們的執行力並不好。」針對第四節未能咬住比分的關鍵，瑞迪克明確指出：「我們在第四節需要更好地把球交給詹姆斯。」他認為球隊製造出了許多戰術機會，包括里夫斯（Austin Reaves）的突破與詹姆斯的錯位優勢，但過多的非受迫性失誤葬送了比賽。此役詹姆斯出賽36分鐘，繳出22分6籃板10助攻的高效數據。然而談到與雷霆的實力對比，他顯得相當坦誠與清醒。「你想讓我拿我們和他們比？那可是冠軍隊伍啊，我們可比不上。」詹姆斯表示，雷霆具備維持48分鐘高強度對抗的能力，而這正是湖人目前所欠缺的，「這就是他們能奪冠的原因。」此外，前湖人奪冠功臣、現效力雷霆的卡魯索（Alex Caruso）本場表現亮眼，全場攻下17分1籃板2助攻1抄截。瑞迪克無奈地讚嘆：「卡魯索今晚在攻防兩端都把我們打得落花流水。」卡魯索賽後則表示，雷霆團隊在閱讀比賽與尋找空檔隊友上取得了很好的平衡，讓進攻變得難以預測。