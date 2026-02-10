我是廣告 請繼續往下閱讀

中職樂天桃猿與日職千葉羅德海洋的「亞洲門戶交流賽」於今（10）日在石垣島正式展開。樂天桃猿在比賽後段展現韌性，克服開局落後，於第7局把握對方投手控球不穩的契機發動逆轉，終場以4比2擊敗羅德，這也是樂天睽違兩年再度於石垣島交流戰中奪下勝利。比賽的轉折發生在，落後1分的樂天展開強勢反擊，代打接連敲出安打，隨後壽星冷靜選到保送攻佔滿壘。在滿壘的巨大壓力下，此役狀態火燙的再次發揮選球眼，耐心選到四壞球擠回追平分。隨後靠著野手選擇送回分數，接著再選到保送追加超前分；混亂中羅德投手更發生暴投白白送分，讓桃猿單局海灌3分，瞬間以4比2逆轉超前，也一舉奠定勝基。本場比賽樂天的開路先鋒表現極為出色，單場敲出2支安打並選到2次保送，總計，成功扮演火車頭角色。除了進攻端表現出色，本場比賽防守端也有美技演出，是逆轉勝的頭號功臣。樂天先發投手曾家輝此役主投2局失2分，雖然開局遇到亂流，但接棒的牛棚群表現滴水不漏。林子崴中繼2局無失分，更是在三局下單局送出3次三振，隨後的賴威誠、陳克羿也繳出穩定投球內容無失分。進入到比賽後段，U18新秀與守護神雙雙展現壓制力，成功抵擋羅德反撲，順利守住2分領先優勢。樂天桃猿此次以新秀為核心出征，本場比賽年輕選手能在高張力的交流戰中冷靜應對、克服落後並最終逆轉，對球隊新球季的戰力深度是極大的肯定。此戰獲勝後，也讓樂天將石垣島對戰羅德的紀錄改寫為4勝11敗1和。