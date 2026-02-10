三大球星艾倫．賈吉（Aaron Judge）、保羅．史金斯（Paul Skenes）與塔瑞克．史庫柏（Tarik Skubal），不約而同以三個關鍵字形容這項賽事：榮耀、震撼與強度。

▲老虎隊王牌左投史庫柏認為，穿上美國隊球衣的意義遠超勝負本身。。（圖／美聯社／達志影像）

經典賽

2026年世界棒球經典賽即將開打，首次披上美國隊戰袍的對三人而言，經典賽不只是國際賽事，更是一個與世界頂尖球員正面交鋒、代表國家競技的最高舞台，更想終結日本隊的連霸夢想。身為紐約洋基隊（New York Yankees）當家球星、同時也是美國隊隊長，賈吉坦言，過去只能在電視機前看2023年經典賽，讓他內心百感交集。「我跟很多兩年前打過經典賽的球員聊過，他們都說，這跟季後賽、甚至激烈的世仇對決都不一樣，」賈吉在接受MLB Network主持人蘿倫．雪哈迪（Lauren Shehadi）訪問時表示，「他們說這是完全不同層級的比賽。」賈吉透露，2023年經典賽期間自己幾乎場場不漏，「那段時間真的很煎熬，只能在場外看每一個打席、每一個瞬間，心裡一直想著，如果是我站在那裡會怎樣。」2025年國聯賽揚獎得主史金斯，則以不同的人生視角看待經典賽。這位曾就讀美國空軍官校的強投表示，自己年輕時其實以為現在會是在駕駛戰機，而不是站在投手丘上。「但身為棒球迷，看過前幾屆經典賽後，我就告訴自己，如果有一天有機會代表國家出賽，我絕對不會說不。」史金斯直言，這次入選美國隊，對他而言是人生中再自然不過的一步。兩屆美聯賽揚獎得主史庫柏，則特別期待能與聯盟最頂尖的球員同處一個休息室。他提到，自己曾在上季與剛退休的克雷頓．柯蕭（Clayton Kershaw）深談，徹底改變了對投球的理解。「我可能會被大家覺得很怪，但我真的想從每個人身上學點東西，看看你們為什麼能這麼強。」史庫柏笑說，「這對我來說會非常有趣。」對三人而言，穿上美國隊球衣的意義遠超勝負本身。史庫柏直言：「我穿上這件球衣，是為了那些讓我們能安心打球、做出真正犧牲的人，這一點我從不視為理所當然。」賈吉也提到，自己在球場時常看到軍人與退伍軍人，「我們常談自己的辛苦，但跟他們相比，那才是真正的犧牲。能讓他們感到驕傲，是我很大的動力。」情感與榮耀之外，三人也有共同且直接的目標：奪冠。「這就是你打棒球的原因，」史庫柏總結道，「站在最高層級，對上世界上最好的球員。當我看看身後這些隊友，我真的很喜歡我們對上任何對手的勝算。」