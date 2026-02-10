2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）即將在3月點燃戰火，本屆賽事確定會引進投球計時器（Pitch Clock），但暫時不跟進「ABS（自動好壞球挑戰系統）」。作為全世界ABS領頭羊的韓國職棒（KBO），無論投手、打者早已習慣由機器判定好球帶，韓國媒體《朝鮮體育》以「又要被裁判的主觀好球帶玩弄嗎？」作為標題，認為經典賽不使用ABS對韓國隊來說是變數，要儘早在比賽前段適應「人類主審」的好球帶。
經典賽不跟進ABS系統 韓媒透露選手對「人類主審」的好球帶困惑
韓媒《朝鮮體育》引用美媒《The Athletic》的報導，「參與經典賽的多數國家尚未引進ABS系統，目前全球僅有韓國職棒（KBO）正在使用。根據大聯盟相關人士透露，由於各國選手還沒有足夠的時間去適應這套系統，因此經典賽主辦方決定本屆賽事暫不使用ABS。」
《朝鮮體育》認為，對於已經習慣ABS的韓職球員來說，這反而是個變數，報導指出，在去年與日本隊的交流賽中，韓國隊球員就曾對「人類主審」的好球帶感到困惑；當時某些裁判的判決標準甚至被認為缺乏一致性，令大眾難以接受。
習慣「人類主審」好球帶成變數 韓媒認為是勝負關鍵
《朝鮮體育》直言，面對即將到來的經典賽，韓國隊首要任務是儘快掌握當日主審的好球帶。對於已經習慣機器自動判讀好壞球、標準固定化的投手們來說，如何在比賽初期快速消除這項變數，將是勝負的關鍵點。
韓職自2024年啟用ABS系統，且是判決全面化，整場比賽的好壞球均由機器判定，是全球職棒首例。大聯盟是直到今年賽季才確定啟用，與韓職不同的是，大聯盟的好壞球仍是由主審判定，ABS系統僅能挑戰，並非由機器人取代人類主審，每支球隊每場比賽將擁有2次挑戰機會，若挑戰成功則予以保留。
更多經典賽相關新聞：
經典賽／本屆確定ABS不跟進！美媒擔心大聯盟捕手錯過春訓適應期
經典賽中華隊熱身賽懶人包》2/13、14戰台鋼免費入場！索票看這裡
