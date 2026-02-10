我是廣告 請繼續往下閱讀

▲三度參賽的陳冠宇成為牛棚最重要的定海神針。擁有豐富國際賽經驗的他，不僅能在關鍵時刻穩住戰局，也肩負帶領年輕投手的角色。（圖／中職提供）

中華隊公布世界棒球經典賽名單，本屆一口氣帶上16名投手，創下隊史新高，同時整體陣容平均年齡僅26.7歲，為歷屆最年輕中華隊。面對旅外投手球數限制，以及經驗與穩定度的平衡課題，教練團如何在短期賽事中精準調度投手戰力，將成中華隊能否在經典賽走得更遠的關鍵。中華隊過往在投手群的表現並不出色，2023年經典賽中華隊團隊防禦率甚至高達7.20，就算打者群繳出破3成的團隊打擊率，最終仍因比較對戰失分率落居分組墊底，因此投手群的表現將攸關本屆中華隊能走多遠。由於多名旅外投手受到母隊與出賽間隔限制，加上經典賽本身也有嚴格的投球限制，使得中華隊在投手運用上勢必更為謹慎。教練團必須在確保選手健康與戰力發揮間取得平衡，因此至少準備了9名能投長局數（先發或長中繼）的投手，也讓投手輪值與臨場應變的重要性大幅提升。而16人投手群的配置，正是因應球數限制所做出的關鍵布局。本屆中華隊平均年齡26.7歲，象徵台灣棒球黃金世代交替正式成形。多名年輕投手，如：孫易磊、林維恩、張峻瑋都年僅20歲，但近年在國際賽舞台皆展現大將之風，且具備突破150公里的球速，教練團期待這群「初生之犢」能以衝勁與自信，在經典賽舞台打出屬於新世代的代表作。在投手群之中，三度參賽的陳冠宇成為牛棚最重要的定海神針。擁有豐富國際賽經驗的他，不僅能在關鍵時刻穩住戰局，也肩負帶領年輕投手的角色。教練團期盼他以穩定投球表現，成為「最幼齒」中華隊不可或缺的安定力量。