金州勇士今（10）日在主場上演了一場激動人心的逆轉秀，最終以114：113險勝曼菲斯灰熊。雖然投進關鍵補籃致勝球的是巴西小將桑托斯（Gui Santos），但他在賽後將這場勝利的榮耀歸功於陣中即將滿40歲的老將霍福德（Al Horford）。桑托斯直言，看到這位在聯盟征戰19年的老大哥為了球權倒地拼搶，讓他感到「熱血沸騰」，這也是喚醒全隊鬥志的關鍵。桑托斯坦言，勇士在前三節的能量表現並不如預期，甚至有些低迷。轉折點發生在節間休息時，助理教練維林（Anthony Vereen）的一次激勵演講。「那番話正是我們當時最需要聽到的，徹底喚醒了我們。」桑托斯表示，第四節全隊彷彿脫胎換骨，在防守端展現出強大的凝聚力與補位意識，最終完成了翻盤。談到老將霍福德的表現，桑托斯更是讚不絕口。他認為霍福德在防守端的存讓隊友感到無比安心。「每次對手切入禁區，只要知道艾尔（Al）在身後，我們就覺得穩了。」桑托斯說道，「他已經39歲了，但在場上的拚勁卻像個20歲的小伙子。他真的太偉大了，我非常敬佩他。」比賽最後關頭，霍福德為了爭奪關鍵球權不惜倒地撲搶，這一幕深深震撼了桑托斯。「夥計，你在球隊裡找不到比艾尔更好的榜樣了。」桑托斯激動地表示，「當你看到他在場上飛奔、為了球權倒地拼搶，你會想：『天啊，他已經在聯盟打了19年，卻依然保持這種職業態度。』看到那一幕真的讓我熱血沸騰。」桑托斯強調，正是這種精神感染了所有年輕球員，讓他們願意為了這位老將在防守端多跑一步。「我必須盡力去幫助他，因為他一直在幫助我們。」這場勝利不僅是戰績上的提升，更展現了勇士在新老球員融合下的團隊化學效應。