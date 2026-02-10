我是廣告 請繼續往下閱讀

▲旅美好手費爾柴德（Stuart Fairchild）具備優異速度，加入台灣隊可望讓整條打線破壞力提升許多。（圖／美聯社／達志影像）

第六屆世界棒球經典賽（WBC）開打在即，尋求衛冕的日本武士隊在預賽 C 組將面臨各國強敵。近日，日本媒體《Full Count》特別撰文點名台灣隊，認為這支集結了日職、美職與本土菁英的陣容，極可能成為讓日本隊陷入苦戰的「最強伏兵」，甚至評價為「台灣史上最強豪華戰力」。投手群坐擁旅外強投 多名火球男成焦點日媒警戒的核心在於台灣隊這次的球員組成。報導指出，以往台灣隊雖有強大火力，但投手陣容穩定性常遭質疑。然而日媒特別點名台灣隊的最大進化，本屆名單中不僅包含多位在MLB體系如：林維恩、沙子宸、林昱珉等人持續成長，更有在日職歷練完整的古林睿煬以及今年以3年約15億日圓加盟軟銀的強投徐若熙可供調度，先發與牛棚配置更趨成熟，不再僅仰賴單一王牌撐場，加上擁有多位時速超過 155 公里的火球男，球速與壓制力皆有望與頂尖大聯盟選手一拚。混血、華裔好手回歸 各隊警戒豪華打線台灣打線兼具速度與長打能力，前大聯盟球員張育成、小熊3A的隆恩（Jonathon Long）等人對速球的掌握度提升明顯，並擁有強大power，對日本投手群或許會形成實質壓力。一旦比賽進入拉鋸戰，台灣隊並非毫無勝算。而今年將轉戰日職的混血重砲林安可同樣受到關注，在中華職棒累積112轟的他，已成為日本隊投手群情蒐名單中的重點對象。若能在WBC舞台上，與張育成、隆恩等人串聯起豪華的中心打線，搭配費爾柴德（Stuart Fairchild）、鄭宗哲等具備優異速度的旅美好手，整條打線可謂破壞力十足。