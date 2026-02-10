我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林依晨曾在拍動作戲時折到脖子，還讓一旁看到此意外的合作演員嚇到。（圖／林依晨IG@linyichen.ariellin）

▲《空手道少女組》不但讓林依晨（下排左一）拍到受傷，也因為這部片失去入圍金馬獎最佳新演員的資格。（圖／摘自IMDb）

▲吳震亞（如圖）曾經親眼目睹林依晨拍攝動作戲時出意外受傷。（圖／記者吳翊緁攝）

八點檔《豆腐媽媽》傳出替身墜樓的意外，讓片場安全成為各方討論的話題。曾擔任武行的《角頭》系列男星吳震亞，就透露曾經親眼目睹林依晨在拍電影《空手道少女組》時，一場被踢飛的戲，是直接用繩索拉起來，沒想到就見到她的脖子折到，至今都還有深刻印象，他後來為了拍片的安全，為此還去考了急救員執照。吳震亞今（10）日出席導演錢人豪的最新影視計畫《隧道大逃殺》前導片發布會，大家提到拍攝動作戲的安全，他立刻想到《空手道少女組》的意外，當時林依晨被踢飛卻因故弄得脖子折到，還好沒有造成更重大的傷害。片中林依晨、黃湘怡、安以軒、孫麗婷扮演功夫少女，戲裡身手不錯，戲外林依晨卻受傷。而這部電影帶給林依晨的衝擊還不只脖子折到，她原先以《飛躍情海》入圍金馬獎最佳新演員與女主角，被視為怪物級新人，沒想到被舉報《空手道少女組》也是同年推出，她在該片中已經是主角，應該不符合最佳新演員的入圍資格。儘管林依晨在《空手道少女組》是和安以軒及年長一輩的袁詠儀、陳坤等並列主角，戲分沒有一枝獨秀，金馬獎主辦單位還是認為有違背最佳新演員的入圍資格，後來將她從名單上撤下，至於最佳女主角的提名沒有被影響，當年最佳新演員是由《盲井》王寶強和《跑吧！孩子》鄭智允雙黃蛋獲獎。至於當初目睹林依晨片場意外的吳震亞，多年下來也拍了一堆動作戲不少的電影，尤其是近年來紅遍全台的《角頭》系列，認為《隧道大逃殺》用虛擬攝影棚來減低拍攝風險，安全性比起以往的情況要改善非常多，演員們可以較為放心。