我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）官方今（11）日正式宣布，金州勇士超級巨星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）因膝傷將缺席2026年NBA全明星賽。聯盟主席亞當·蕭華（Adam Silver）已指名多倫多暴龍隊前鋒布蘭登·英格拉罕（Brandon Ingram）入選，接替其留下的空缺。12度入選明星賽的柯瑞是在1月30日對陣底特律活塞的比賽中受傷。勇士隊總教練史提夫·柯爾（Steve Kerr）證實，柯瑞目前受困於俗稱「跑者膝」的膝蓋傷勢，將缺席本周四對陣聖安東尼奧馬刺的比賽，以及週日的明星賽。即便已37歲，柯瑞本賽季場均仍能貢獻27.2分，並有4場得分突破40分的表現。他原先入選全明星賽先發陣容，並計畫代表「USA Stripes」隊出戰。這是28歲的英格拉罕職籃生涯第10個賽季中，第二次入選全明星賽，前一次需追溯至2019-20賽季。英格拉罕本季為暴龍出戰52場，場均繳出22分、5.8籃板、3.7助攻，投籃命中率達47.2%，是暴龍目前戰績32勝22敗、穩居東區第5的核心功臣。英格拉罕將加入由勒布朗·詹姆斯（LeBron James）與凱文·杜蘭特（Kevin Durant）領軍的「美國隊」。該隊陣容包括：傑倫·布朗（Jaylen Brown）傑倫·布朗森（Jalen Brunson）布蘭登·英格拉罕（Brandon Ingram）凱文·杜蘭特（Kevin Durant）勒布朗·詹姆斯（LeBron James）卡威·雷納德（Kawhi Leonard）多諾萬·米契爾（Donovan Mitchell）諾曼·鮑威爾（Norman Powell）2026年全明星賽將採用全新賽制，由3支球隊進行「美國隊對抗世界隊」的循環賽。除了英格拉罕替補柯瑞外，休士頓火箭中鋒艾爾皮倫·申京（Alperen Şengün）也已被指名替補受傷的雷霆後衛謝伊·吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），加入「Team World」陣容。英格拉罕本季表現穩定，近期5場比賽中兩度砍下超過30分，帶領暴龍隊有望終結連3季無緣季後賽的低潮。