洛杉磯湖人隊官方今（11）日宣布，當家球星勒布朗·詹姆斯（LeBron James）因左腳關節炎，將缺席對陣聖安東尼奧馬刺的比賽。隨著這次缺陣，詹姆斯本賽季已累積漏掉18場比賽，確定無法達到NBA勞資協議規定的65場出賽門檻，這也代表他寫下的連續21年入選年度最佳陣容（All-NBA Teams）的傳奇紀錄正式畫下句點。根據NBA目前的規定，球員必須出賽至少65場才能參與賽季獎項與年度最佳陣容的評選。41歲的詹姆斯本季初就因坐骨神經痛缺席了前14場比賽，加上今日的缺席，即便剩餘例行賽全勤，也無法達到資格門檻。這項紀錄的終結極具指標意義，因為自2004年以來，這是詹姆斯職業生涯首次無緣年度最佳陣容（除新秀年外）。詹姆斯自2005年至2025年期間，連續21個賽季入選年度最佳陣容，這項數據在聯盟歷史上堪稱天文數字。排名第二的科比（Kobe Bryant）、鄧肯（Tim Duncan）與賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）生涯總計入選次數也僅為15次。詹姆斯的紀錄不僅代表其長達20年的頂尖實力，也展現了驚人的耐用性。然而，隨著年齡增長與傷病困擾，這位23年球齡的老將本季場均貢獻21.8分、6.9助攻與5.7籃板，雖然效率依然卓越，但在出賽數不足的情況下，不得不讓出最佳陣容的席次。本賽季對詹姆斯而言是紀錄重整的一年。除了終結連續21年入選年度最佳陣容外，他今年也因得票數未進前五，終止了連續21年明星賽先發的紀錄；更在去年12月對陣暴龍時得分僅個位數，中斷了長達19年、連續1297場得分上雙的紀錄。目前現役球員中，最長連續入選紀錄保持者為阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo，連續9次）與約基奇（Nikola Jokić，連續7次），但兩人本季也分別因傷病缺陣次數過多，同樣面臨失去評選資格的風險。這更顯得詹姆斯維持超過20年的連續紀錄，幾乎是後世球員難以企及的神話。