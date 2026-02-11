金州勇士隊在錯失「字母哥」交易後，補強計畫並未停歇。根據《ClutchPoints》記者布雷特·席格爾（Brett Siegel）最新報導，勇士老闆喬·萊科布（Joe Lacob）正醞釀一項橫跨NBA與WNBA的宏大藍圖，目標是將籃壇最強情侶檔——邁阿密熱火球星阿德巴約（Bam Adebayo）與WNBA超級巨星阿雅·威爾森（A'ja Wilson）同時帶回灣區。
利用WNBA新球隊優勢 萊科布要幹大事
這項獨特的追求計畫與勇士隊剛成立的WNBA球隊「金州女武神」（Golden State Valkyries）息息相關。拉科布自2025年創立球隊後，一直渴望引入具備高度影響力的巨星。消息指出，身為四屆WNBA MVP的威爾森，已被列為女武神隊在自由球員市場的首要目標。
由於威爾森與熱火隊中鋒阿德巴約維持多年的私人伴侶關係，席格爾分析，這將成為勇士爭奪阿德巴約的隱形優勢。若計畫成功，兩人將分別成為勇士與女武神這兩支金州球隊的招牌面孔。
熱火重建契機？阿德巴約或成交易籌碼
28歲的阿德巴約目前正處於其1.61億美元續約合約中。雖然他是熱火的禁區核心，但若熱火有意在今夏累積選秀權以追逐字母哥，交易阿德巴約將是回收價值最高的選擇。
勇士隊目前握有所有未來的首輪選秀權，具備足夠的交易資產。報導建議，勇士可能需要透過簽下並交易波辛傑斯（Kristaps Porzingis），或是說服卓蒙德·格林（Draymond Green）執行2770萬美元的球員選項後將其送出，才能配平阿德巴約下賽季約4980萬美元的薪資。
▲拉斯維加斯王牌球星威爾森在剛結束的賽季繳出場均23.4分、10.2籃板及2.3阻攻的統治級數據。（圖／取自@TheHoopCentral）
NBA最強情侶檔阿德巴約、威爾森
阿德巴約本賽季場均貢獻18.3分、9.8籃板、2.8助攻，防守能力早已獲得五次年度防守陣容的肯定。而他的伴侶威爾森表現更為驚人，剛結束的賽季繳出場均23.4分、10.2籃板及2.3阻攻的統治級數據。
儘管這項「情侶檔加盟」計畫目前仍具高度假設性，但隨著勇士在交易截止日保留了大量選秀資產，拉科布在休賽季的動作無疑將震撼籃壇。若阿德巴約最終穿上勇士戰袍，與史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）、吉米·巴特勒（Jimmy Butler）聯手，勇士將再次重返爭冠行列。
巴姆·阿德巴約 (Bam Adebayo)是誰？
現年28歲的阿德巴約是邁阿密熱火隊的當家中鋒，自2017年入盟以來，以極其全能的防守威懾力著稱。他不僅三度入選NBA全明星賽，更連續五年入選年度防守陣容（包括2024年首度入選防守第一隊）。身高206公分的他，擁有能從1號位守到5號位的移動速度，是當今聯盟最頂尖的換防長人之一。除了防守，阿德巴約在進攻端也具備優異的策應傳球能力與穩定的中距離，曾帶領熱火隊兩度殺入NBA總決賽，並代表美國男籃在2020東京奧運與2024巴黎奧運摘下金牌。
WNBA第一人阿賈·威爾森 (A'ja Wilson)是誰？
29歲的威爾森被公認為現役世界最強的女籃球員。身為2018年WNBA狀元，她效力於拉斯維加斯王牌隊期間，已奪下3座總冠軍並兩度榮膺總決賽MVP。截至2025賽季，威爾森已四度獲選WNBA例行賽MVP，成為聯盟史上第一位達成此紀錄的球員，同時她也是兩屆年度最佳防守球員。身高193公分的她在場上展現出統治級的攻守數據，曾創下單季得分破千的史上第一人紀錄。與阿德巴約相同，她也是美國女籃連續兩屆奧運奪金的核心成員。
這兩位禁區球星的戀情自2021年東京奧運期間便露端倪，並於2025年正式對外認愛。這對情侶檔合計擁有數座MVP獎盃與多枚奧運金牌，無論是場上的統治力或場外的商業影響力，皆堪稱當今籃球界最強大的「神仙眷侶」。由於兩人分別在邁阿密與拉斯維加斯打球，長期處於遠距離戀愛狀態，因此勇士隊計畫透過旗下WNBA新球隊「女武神」同時網羅兩人的構想，被視為極具戰略眼光的補強奇招。
消息來源：ClutchPoints
