根據《紐約郵報》記者普馬（Mike Puma）報導指出，紐約大都會明星游擊手林多（Francisco Lindor）左手鉤狀骨出現傷勢，目前評估可能需要接受手術治療，林多將在美國時間週三進行檢查，若最終林多需動刀治療，預計缺席六週時間，也代表林多有可能將錯過開季。
手部鉤骨出現傷勢 林多恐將動刀治療
大都會球團總裁史登斯（David Stearns）透露，林多正受到左手鉤狀骨問題困擾，可能需要接受手術治療，報導指出，林多將在隔日接受進一步評估；若確定需要動刀，預計將缺陣約六週。鉤骨位於手部，若發生骨折或嚴重損傷，球員在打擊與守備上都難以正常發揮，因此即便傷勢細節尚未完全明朗，只要進行手術，勢必影響備戰進度。
大都會內野大搬風 比薛特有望重返游擊
依照目前時程推算，大聯盟2026年開幕戰訂於3月26日登場，大約仍有六週時間。林多理論上仍有機會趕上開季，但復出時間將十分緊迫，林多能否在例行賽初期上場充滿不確定性。若最終動刀，大都會勢必需要重新調整開季內野配置，例如讓比薛特（Bo Bichette）移防游擊、由貝提（Brett Baty）暫代三壘，直到林多歸隊。
紐約大都會在今年休賽季大舉補強，先後網羅比薛特、波蘭柯（Jorge Polanco）與塞米恩（Marcus Semien），整個內野迎來全新陣容。相較之下，游擊手法林多成為少數從上季留隊的主力，貝提失去三壘位置、阿隆索（Pete Alonso）轉投巴爾的摩金鶯，麥尼爾（Jeff McNeil）則被交易至運動家。
資料來源：《The Sporting News》
