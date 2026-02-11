我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人在台灣時間10日以110：119不敵奧克拉荷馬雷霆後，陣中當家球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）於賽後受訪時，罕見對球隊的爭冠前景做出極為悲觀的評價，直言湖人與真正的冠軍等級球隊之間，仍存在難以忽視的本質差距。當被問及湖人與雷霆之間的差別時，詹姆斯毫不修飾地回應：「你要我拿我們跟他們比嗎？那是一支冠軍球隊，我們不是，所以我不懂要怎麼比。」這番話被視為他本季至今最直接的一次公開點名，也迅速在聯盟內外引發高度討論。本場比賽，詹姆斯仍繳出22分、10助攻的雙十數據，但外線手感低迷，三分球4投全數落空，其中終場前40.7秒一記原本有機會將分差縮小至2分的出手未能命中，成為比賽的重要轉折點。雷霆方面，剛從腿筋傷勢中歸隊的威廉斯（Jalen Williams）在決勝節連續站上罰球線，穩穩罰進4球，全場攻下23分，為全場最高。即便當家球星SGA亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）因腹部傷勢連續第三場缺陣，雷霆仍展現完整比賽掌控力。賽後詹姆斯一語道破差距核心：「我們沒辦法48分鐘都維持能量與努力程度，但他們可以，這就是為什麼他們能拿到冠軍。」湖人目前仍深受傷兵問題困擾，主力得分手唐西奇（Luka Dončić）因腿筋不適連續第二場缺陣，里夫斯（Austin Reaves）則是自小腿傷勢復出後的第4場出賽，狀態仍在調整中。在交易截止日前，湖人唯一的補強動作是換回老將射手肯納德（Luke Kennard），本場比賽貢獻7分，但整體影響有限。隨著交易大限結束，湖人後續能夠操作的空間幾乎僅剩買斷市場，外界也普遍認為，這樣的補強幅度難以根本改變球隊層級。詹姆斯的直言不諱，也再度引發外界對其未來去向的高度關注。早在去年6月，他的經紀人里奇保羅（Rich Paul）便曾公開表示，詹姆斯「重視是否擁有真正爭冠的機會」，並未排除未來與湖人分道揚鑣的可能性。現年41歲的詹姆斯，預計將在今年夏天成為完全自由球員，聯盟內亦傳出克里夫蘭騎士持續關注其動向。目前湖人在西區已落後雷霆多達8場勝差，目前暫居第5名，但僅領先第7名的鳳凰城太陽1.5場勝差，稍有閃失便可能跌入附加賽區。對於正處生涯尾聲、仍渴望再度衝擊總冠軍的詹姆斯而言，這樣的現實，顯然已讓耐心逐漸消耗殆盡。