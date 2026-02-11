金州勇士隊近期動向頻頻，除了在交易截止日完成陣容異動外，總教練史提夫·科爾（Steve Kerr）的未來動向也成為焦點。根據《ClutchPoints》記者Brett Siegel最新報導，儘管外界對於科爾的執教表現有所批評，但球團高層已展現續約誠意，傾向讓科爾執教至當家球星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）退休為止。
「所有關於勇士隊不希望科爾回歸的說法都是不實的，也沒有任何跡象表明科爾的教練團或勇士隊已經做好了科爾執教最後一個賽季的準備。勇士隊希望科爾能夠繼續執教，只要他願意，而且有消息人士稱，勇士隊一直以來的想法都是讓科爾和柯瑞一起退休。」Brett Siegel在文中如此寫道。
執教生涯第12年 科爾與柯瑞命運緊扣
報導指出，關於勇士不願留任科爾的傳聞純屬虛構。事實上，勇士球團內部一直有著讓科爾與柯瑞「同時退休」的共識。球團願意根據科爾的意願，為其提供一份短期合約。雖然柯瑞即將年滿38歲且近期受膝傷困擾，但本季場均仍能砍下27分，顯示其統治力並未衰退，這也堅定了勇士維持核心結構的決心。
Brett Siegel指出，「科爾的未來一直是NBA的熱門話題，但種種跡象表明他將繼續執教柯瑞和格林。如果柯爾願意，勇士隊會商討一份短期合約的細節。」
格林的未來變數最大
相較於科爾與柯瑞的步調一致，三巨頭之一的卓蒙德·格林（Draymond Green）則可能是最先離開的人。格林目前合約包含2026-27賽季價值2770萬美元的球員選項，他曾在過往訪談中暗示不會打到太晚。若格林選擇在合約結束後續留灣區，可能必須接受大幅降薪。勇士隊希望在三巨頭與科爾正式謝幕前，利用現有資產再發起最後一次奪冠衝刺。
「格林能否與他們一同退役，是最大的疑問，因為根據他之前關於自己NBA生涯規劃的言論，他很可能是三人中第一個退休的。」Brett Siegel寫道，格林在現有合約結束後將決定自己想打多久，推測他與勇士隊的下一份合約薪水必須大幅降低。
勇士休賽季野心 追求阿德巴約與最強情侶檔
在剛結束的交易截止日，勇士雖僅完成「C計畫」換來波辛傑斯（Kristaps Porzingis），但這被視為「塞翁失馬，焉知非福」。波辛傑斯的到期合約為球隊保留了夏天的操作靈活性。
勇士老闆喬·拉科布（Joe Lacob）的野心不僅止於此。內幕消息透露，拉科布極度垂涎邁阿密熱火中鋒巴姆·阿德巴約（Bam Adebayo）。勇士正計畫利用旗下WNBA球隊「金州女武神」追逐阿德巴約的女友、WNBA巨星阿雅·威爾森（A'ja Wilson），企圖在今年夏天創造歷史，將這對籃壇最強情侶檔同時納入金州體系，打造NBA與WNBA雙贏的超級門面。
消息來源：ClutchPoints
