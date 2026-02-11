我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導指出，42歲塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）已和底特律老虎簽下1年1300萬美元（約合新台幣4億）韋蘭德生涯曾效力老虎長達13年，過去也是老虎看板球星之一，曾被球迷稱為「虎王」韋蘭德加入後，老虎先發輪值陣容更加完整，與史庫柏爾（Tarik Skubal）、瓦德茲（Framber Valdez）、弗拉赫提（Jack Flaherty）以及麥茲（Casey Mize）共同組成聯盟中備受矚目的投手群。韋蘭德的合約中包含1100萬美元的延遲支付條款，韋蘭德將於未來領取1100萬美元，2026賽季期間僅實際領取200萬美元。帕桑指出這樣的合約對雙方都有利，韋蘭德可在較長時間內獲得穩定收入，而老虎則能降低合約平均年薪（AAV）對豪華稅計算的影響，進而保有更大薪資操作空間。外界普遍認為，韋蘭德本次回歸底特律。他很可能最終以老虎球員身分高掛球鞋。韋蘭德在效力老虎期間曾奪下2006年美聯新人王、2011年賽揚獎與美聯MVP，並6度入選明星賽（2007、2009至2013年）締造輝煌生涯。即將年滿43歲的韋蘭德仍具備競爭力。上賽季韋蘭德效力舊金山巨人，他先發29場，繳出3.85防禦率拿下4勝11敗、1.36 WHIP的成績，證明自己依舊能在大聯盟舞台發揮影響力。資料來源：《The Sporting News》