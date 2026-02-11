匹茲堡海盜在休賽季積極補強，簽下奧赫恩 (Ryan O’Hearn)、歐祖納（Marcell Ozuna）等，海盜目的就是為了圍繞史金恩茲（Paul Skenes）打造陣容，《FanSided》記者克萊恩（Christopher Kline）指出，若海盜在新賽季未能取得突破，他建議海盜應該把史金恩茲放上交易桌，且點名潛在交易對象就是洛杉磯道奇。
海盜重建若失敗 美媒建議與道奇交易
克萊恩指出，海盜新賽季若持續位居聯盟後段班，海盜或許應「與惡魔交易」，將史金恩茲送往洛杉磯道奇，換回以日本強投佐佐木朗希（Roki Sasaki）為核心的龐大交易包。
克萊恩表示，史金恩茲已明確表達希望為具備爭冠實力的球隊效力。儘管海盜仍握有他4年的球隊控制權，但時間壓力正逐漸浮現。若匹茲堡想在不大幅增加薪資負擔的情況下升級打線，交易史金恩茲斯可能換回歷史級回報，而在所有潛在買家中，道奇被視為最有能力打動海盜的球隊。
海盜左右為難 戰績將成關鍵
外界預測來自南加州的史金恩茲披上道奇戰袍，只是時間上的問題。考量其年僅24歲、且仍具多年低薪控制期，現在正是其交易價值最高的時刻；即使季中出手，道奇也可能毫不猶豫送出佐佐木朗希作為主體籌碼，並搭配多名打者，形成足以改變兩隊未來的重磅交易。
當然一旦送走賽揚等級的史金恩茲，勢必對海盜戰力造成巨大衝擊。但若球隊無法與其完成長約續留，及早換回另一位潛力王牌與多名即戰力，或許仍是匹茲堡在長期競爭布局上最務實的選擇。
資料來源：《The Sporting News》
