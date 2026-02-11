我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年WBC世界棒球經典賽C組預賽將於3月5日開打，主辦方大聯盟今（11）日公布各隊「預備登錄投手名單」，日本備妥包含日本球星今井達也在內的6位強投，韓國也準備包含受傷王牌文東珠在內的5位投手，但中華隊卻並未公布，與捷克成為C組唯二沒有公布登錄投手名單的球隊。根據大聯盟記者克萊爾（Michael Clair）報導，經典賽參賽20國最多可以把6名投手列入「預備登錄投手名單」，各隊在預賽結束後，最多可以從中挑選4位投手更換，8強賽後，最多可以再更換2名投手。根據目前官方最新消息，共有16支國家隊公布「預備登錄投手名單」，與中華隊同組的日本、韓國與澳洲都有公布，其中日本陣容相當豪華，包含剛加盟MLB太空人的今井達也、國民隊左投小笠原慎之介，以及隅田知一郎、杉山一樹、藤平尚真與金丸夢斗4位日職投手。韓國方面，年輕火球男文東珠原本因傷退出，但此次有被列入「預備登錄投手名單」中，若韓國闖進複賽，文東珠傷勢恢復理想，就可以重新進入名單中，另外韓國還有加入三星獅左投裴燦昇、LG雙子右投劉泳澯與斗山熊金澤延等人，總計準備4名投手。中華隊方面，則並未公布「預備登錄投手名單」，與捷克成為C組唯二沒有公布登錄投手名單的球隊。中華隊本次迎接C組複賽，準備多達16位投手，為同組中最多。