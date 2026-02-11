休士頓火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）在2021年，曾被場邊球迷拍到小腿皮膚乾燥，當時引起廣大球迷回應，有球迷表示杜蘭特的皮膚宛如「沙漠」也有球迷表示杜蘭特的皮膚乾到「高度易燃」但今（11）日杜蘭特本人在IG發出，代言護膚乳的廣告，網友直呼：「傑出的市場行銷」
小腿皮膚乾燥 杜蘭特成球迷調侃對象
杜蘭特因長年皮膚乾燥，而成為球迷調侃的對象，在1月底杜蘭特曾發布一部影片，內容是他回覆網友對於他皮膚乾燥的玩笑，最後暗示他即將和護膚品牌「CeraVe」合作。
影片中，杜蘭特閱讀多則網友留言，其中有人驚呼：「KD不可能這麼乾吧！！！太誇張了，天啊。」甚至指出球迷在NBA比賽中會高喊「你需要乳液」。當他讀到最後一則寫著「將成為第一位擁有乳液代言合約的NBA球員」的貼文時，杜蘭特攤手示意，背景同時響起收銀機音效，幽默回應相關傳聞。
發佈護膚乳代言影片 網友全嗨翻
CeraVe隨後也在留言區回覆，表示關於杜蘭特雙腿的玩笑「可以到此為止」，並寫道：「放過這個男人和他的腿吧，我們真的已經幫他全面照顧好了。」
杜蘭特在廣告中用護膚乳保養腿部，最後出現「The New Face Of Legs（腿的新面貌）」的字幕，配上杜蘭特用指尖旋轉護膚乳的畫面，網友在影片下面留言，「這真的發生了！」、「 沒想到這樣能讓他接到代言」、「傑出的一手」
資料來源：《USA TODAY》
