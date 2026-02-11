金州勇士「嘴綠」格林（Draymond Green）先前一度捲入「字母哥」阿德托昆波（Giannis Antetokounmpo）交易案，但最終交易案未能完成，近期格林接受訪問時，他表示對於自己的狀態感到良好，覺得自己還能再打兩到四年，而身為勇士王朝核心之一的格林，未來動向為何也是外界焦點，目前各界普遍預測他將執行球員選項，續留灣區。
勇士陷尷尬處境 但仍期盼再拼一冠
金州勇士目前正處於尷尬處境，戰力不足以衝擊總冠軍，卻又不至於擺爛重建。上月巴特勒（Jimmy Butler）遭遇賽季報銷傷勢，更讓球隊前景蒙上陰影。儘管如此，勇士仍表明希望把握柯瑞（Stephen Curry）生涯尾聲再拚一冠，球隊在交易截止日前補進波辛基斯（Kristaps Porzingis），但這位長人本季因病僅出賽17場，實質助益有限。
格林將滿36歲 自曝狀態好仍可再戰
即將年滿36歲的格林，整體表現已不若巔峰，但他近日接受NBA記者梅迪納（Mark Medina）訪問時，對自身未來給出明確態度。格林表示現在的狀態比預期的好，可以再征戰賽場2到4年，「我感覺很好，覺得自己還能再打兩到四年。我始終想在最高競爭層級拚戰；如果做不到，樂趣就會減少。但我可以說，我現在的狀態比自己原本預期的更好。」
格林也坦言，自己曾想過生涯第12年身體狀態應該會開始下滑，沒想到自己反而在進步，「隨著年資增加，我對退休時間的看法也改變了。我曾以為打到第12年身體就會開始下滑，但當我真的走到第12年時，反而覺得自己仍在進步。」格林握有2026–27賽季超過2700萬美元的球員選項。以市場行情判斷，他在自由市場取得更高年薪的可能性不大，因此外界普遍預期他將選擇執行選項。
值得一提的是，勇士總經理鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）近期透露，格林其實從未真正被納入交易談判。若情況確實如此，勇士或許樂見他執行球員選項並在下季續留陣中。
資料來源：《The Sporting News》
