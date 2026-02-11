芝加哥公牛昨（10）日客場迎戰布魯克林籃網，最終公牛以115：123不敵籃網，在比賽中也發生插曲，公牛後衛塞克斯頓（Collin Sexton）在第三節尾聲站上罰球線，兩罰一中後，在退防的過程中，向籃框豎起「中指」這一行為也被聯盟開罰3.5萬美元（約合新台幣110萬）
被籃框氣到 塞克斯頓比中指遭罰
塞克斯頓在對上籃網的比賽，出賽32分鐘，全場18投7中，三分球4投1中，拿下21分、5籃板，在比賽第三節尾聲，塞克斯頓站上罰球線，首罰失手後命中第二球，但疑似不滿意自己表現，隨即望向籃框，邊往回跑邊憤怒地舉起左手中指。儘管這個「不雅手勢」時間極短，且未對比賽造成任何影響，仍依聯盟規定遭到處罰。
從黃蜂到公牛 塞克斯頓期待好事到來
塞克斯頓是在交易截止日前，從夏洛特黃蜂被交易至公牛，公牛方面送出懷特（Coby White）與資深控衛康利（Mike Conley）換回塞克斯頓、狄恩（Ousmane Dieng）以及三枚第二輪選秀權。隨後公牛裁掉狄恩，而黃蜂也選擇釋出康利。
塞克斯頓在接受《芝加哥論壇報》記者保羅・蘇利文（Paul Sullivan）訪問時表示：「我們絕對有機會變得非常特別。只經過一次戰術走位演練就能在場上產生化學反應、做出正確判讀並彼此配合，真的非常有趣。最終我相信，好事情正在到來。」
資料來源：《Yahoo Sports》
