芝加哥公牛昨（10）日客場迎戰布魯克林籃網，最終公牛以115：123不敵籃網，在比賽中也發生插曲，公牛後衛塞克斯頓（Collin Sexton）在第三節尾聲站上罰球線，兩罰一中後，在退防的過程中，向籃框豎起「中指」這一行為也被聯盟開罰3.5萬美元（約合新台幣110萬）

我是廣告 請繼續往下閱讀
被籃框氣到　塞克斯頓比中指遭罰

塞克斯頓在對上籃網的比賽，出賽32分鐘，全場18投7中，三分球4投1中，拿下21分、5籃板，在比賽第三節尾聲，塞克斯頓站上罰球線，首罰失手後命中第二球，但疑似不滿意自己表現，隨即望向籃框，邊往回跑邊憤怒地舉起左手中指。儘管這個「不雅手勢」時間極短，且未對比賽造成任何影響，仍依聯盟規定遭到處罰。

從黃蜂到公牛　塞克斯頓期待好事到來

塞克斯頓是在交易截止日前，從夏洛特黃蜂被交易至公牛，公牛方面送出懷特（Coby White）與資深控衛康利（Mike Conley）換回塞克斯頓、狄恩（Ousmane Dieng）以及三枚第二輪選秀權。隨後公牛裁掉狄恩，而黃蜂也選擇釋出康利。

塞克斯頓在接受《芝加哥論壇報》記者保羅・蘇利文（Paul Sullivan）訪問時表示：「我們絕對有機會變得非常特別。只經過一次戰術走位演練就能在場上產生化學反應、做出正確判讀並彼此配合，真的非常有趣。最終我相信，好事情正在到來。」

資料來源：《Yahoo Sports

 

更多NBA相關新聞：

NBA／波爾辛吉斯合約即將到期　本人表態：我只在乎如何強勢收官

NBA／詹皇黑歷史被唱進超級盃！壞痞兔酸好友　重提2011熱火慘案

評論／勇士成為祖巴茨交易「最大贏家」！開給穆迪的支票正在兌現

 

相關新聞

NBA／勇士新側翼解答？巴西前鋒數據暴漲　柯爾認證：繼續打先發

NBA／格林自曝狀態好！喊話仍可再戰數年　未來動向成外界焦點

NBA／杜蘭特宣布代言護膚乳！曾被球迷瘋狂調侃：腳乾到高度易燃

NBA／唐西奇不演了！自認湖人垃圾話大王　點名火箭狄龍聯盟最嘴