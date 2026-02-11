前紐約洋基游擊手葛雷格里斯（Didi Gregorius）今年再度入選荷蘭世界棒球經典賽名單，近日他也回到洋基位於佛羅里達洲坦帕的春訓基地進行備戰，《Talkin' Yanks》也在X上發出葛雷格里斯的訓練影片，底下有不少洋基球迷喊話，希望葛雷格里斯能夠重返洋基取代沃爾皮（Anthony Volpe）
曾是基特接班人 葛雷格里斯曾連續兩年20轟
葛雷格里斯在2014年洋基名人堂球星基特（Derek Jeter）退休後接班游擊防區，肩負巨大壓力。然而他迅速成為布朗克斯球迷的寵兒，曾在2017以及2018賽季，連續兩年繳出20轟以上的表現，葛雷格里斯在效力洋基的5個賽季中也成功贏得洋基球迷喜愛，在2011年離開洋基後，葛雷格里斯轉戰費城費城人，在2022年後，就沒有在大聯盟出賽過，近年來葛雷格里斯曾前往墨西哥聯盟以及杜拜聯賽效力。
沃爾皮表現不佳 洋基球迷高喊盼葛雷格里斯回歸
葛雷格里斯訓練畫面也讓部分球迷開始呼籲洋基重新考慮游擊布局。洋基目前的先發游擊手沃爾皮，雖為前首輪選秀，但過去三個賽季的OPS皆不高於0.666，成長幅度未達外界期待，球迷耐心逐漸消磨。
在葛雷格里斯打擊練習影片下方，不少留言直接要求洋基簽回這位昔日主力游擊手，甚至有人直言：「我看夠了，他還是比沃爾皮好，現在就簽下他！」也有球迷表示：「不是開玩笑，我真的覺得他會比上場等於自動出局的沃爾皮更好。」
儘管外界聲浪不斷，洋基管理層仍對沃爾皮保持信心，認為他能從休賽季接受的盂唇手術中恢復並反彈，短期內洋基游擊位置預計不會出現變動。
資料來源：《The Sporting News》
我是廣告 請繼續往下閱讀
葛雷格里斯在2014年洋基名人堂球星基特（Derek Jeter）退休後接班游擊防區，肩負巨大壓力。然而他迅速成為布朗克斯球迷的寵兒，曾在2017以及2018賽季，連續兩年繳出20轟以上的表現，葛雷格里斯在效力洋基的5個賽季中也成功贏得洋基球迷喜愛，在2011年離開洋基後，葛雷格里斯轉戰費城費城人，在2022年後，就沒有在大聯盟出賽過，近年來葛雷格里斯曾前往墨西哥聯盟以及杜拜聯賽效力。
沃爾皮表現不佳 洋基球迷高喊盼葛雷格里斯回歸
葛雷格里斯訓練畫面也讓部分球迷開始呼籲洋基重新考慮游擊布局。洋基目前的先發游擊手沃爾皮，雖為前首輪選秀，但過去三個賽季的OPS皆不高於0.666，成長幅度未達外界期待，球迷耐心逐漸消磨。
在葛雷格里斯打擊練習影片下方，不少留言直接要求洋基簽回這位昔日主力游擊手，甚至有人直言：「我看夠了，他還是比沃爾皮好，現在就簽下他！」也有球迷表示：「不是開玩笑，我真的覺得他會比上場等於自動出局的沃爾皮更好。」
儘管外界聲浪不斷，洋基管理層仍對沃爾皮保持信心，認為他能從休賽季接受的盂唇手術中恢復並反彈，短期內洋基游擊位置預計不會出現變動。